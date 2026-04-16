Yeşil-kırmızılı ekipte ilk yarıda cezası nedeniyle forma giyemeyen santrfor Ömer Faruk Sezgin, kasım ayında 3 ay hak mahrumiyeti alan sağ kanat Erhan Öztürk ve orta sahada görev yapan Mücahit Aslan, sahalara etkili bir dönüş yaparak Play-Off öncesi camianın şampiyonluk umutlarını artırdı.

Sezon başında aldığı 8 aylık cezanın kaldırılmasıyla ikinci yarının ikinci haftasından itibaren Karşıyaka forması giymeye başlayan golcü Ömer Faruk Sezgin, oynadığı 13 maçta 16 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek kısa sürede takımın son 10 yıldaki en skorer oyuncusu oldu.

Erhan Öztürk ise şubat ayında tamamladığı 3 aylık cezasının ardından çıktığı 10 maçta 3 gol ve 9 asist üretti, sezon genelinde ise 5 gol, 12 asistlik katkıya ulaştı. Mücahit Aslan da Erhan’la birlikte sahalara dönerek 3 gol ve 8 asistle oynadı. Karşıyaka’da uzun süre sahalardan uzak kalan bu üç futbolcu, takıma toplamda 24 gol ve 22 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Tunay Meral kalede duvar oldu

Karşıyaka’nın tecrübeli kalecisi Tunay Meral, play-off öncesi sergilediği performansla kalesinde güven verdi. Ligde 11 maçtır yenilmeyen yeşil-kırmızılı ekip, son 5 karşılaşmada ise gol yemeyerek dikkat çekti. İzmir temsilcisi sezon boyunca oynadığı 29 maçta rakiplerine yalnızca 18 gol izni verirken, 17 gol yiyen Kütahyaspor’un ardından Eskişehirspor ile birlikte 3’üncü Lig’in en az gol yiyen takımları arasında yer aldı.