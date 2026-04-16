Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda yaşanan ve Türkiye gündeminde derin bir yara açan silahlı saldırıda, failin eylemini durduran ismin veli Alperen Bekçi olduğu anlaşıldı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'ye müdahale ederek katliamın boyutunun daha da büyümesini engelleyen Bekçi'nin soruşturma kapsamındaki ifadesi olayın vehametini bir kez daha gözler önüne serdi.

ALPEREN BEKÇİ KİMDİR?

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve mesleği aşçılık olan Alperen Bekçi, saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulunda eğitim gören iki çocuğun babasıdır. Olay günü silah sesleri üzerine kısa sürede okula ulaşan ve saldırgana müdahale eden Bekçi, faciayı daha az can kaybıyla önleyen kişi olarak gündeme geldi.

"SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA OKULA KOŞTUM"

Soruşturma birimlerine olay anını anlatan Alperen Bekçi, küçük kızını eşinin saat 12.30 sıralarında okula götürdüğünü belirtti. Evde bulunduğu sırada yaşanan dehşeti şu sözlerle anlattı: "Saat 13.30 sıralarında dışarıdan silah veya çekiç seslerine benzer sesler duydum. Önce inşaattan geldiğini düşündüm. Ancak sesler artınca balkona çıktım. Okul öğrencilerinin camlardan atlayarak kaçtığını görünce seslerin okuldan geldiğini anladım. Çocuklarım okulda olduğu için hemen koşarak okula gittim."

İSA ARAS MERSİNLİ'Yİ NASIL ETKİSİZ HALE GETİRDİ?

Okulun arka kapısından binaya giren Bekçi, merdivenleri çıktığında yerde yatan bir şahsı ve onu tutmaya çalışan kişileri gördüğünü ifade etti. Bekçi, o anlara dair, "Kantinci Ümit ve iki öğretmen olduğunu düşündüğüm kişiler saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Ben de başkasına zarar vermesin diye yanlarına gittim. Saçları uzundu, kapüşonu vardı. Yaşını 25-30 sandım. İri ve uzun boyluydu, yüzünü göremedim" dedi.

Saldırganın kurtulmaya çalıştığını belirten Bekçi, kaçmasını engellemek için nereden aldığını hatırlamadığı bir bıçakla şahsın bacağına doğru müdahale ettiğini anlattı. Amacının sadece failin başkalarına zarar vermesini engellemek olduğunu vurguladı.

"OĞLUM SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA TUVALETE SAKLANMIŞ"

Olay yerine polis ve ambulansların ulaşmasının ardından yaralı çocukları dışarı çıkarmaya yardım ettiğini aktaran Bekçi, ailesinin durumunu ise şu ifadelerle özetledi: "Kızımı ana sınıfından aldım, oğlum ise eve geçmişti. Oğlum silah seslerini duyunca tuvalete kilitlenerek saklanmış. Daha sonra eve gelmiş. Sınıfından iki arkadaşı maalesef hayatını kaybetmiş."

Olay sırasında kullandığı bıçağı okulda bıraktığını ve yaşadığı şok nedeniyle bazı detayları net hatırlayamadığını belirten Bekçi'nin cesur müdahalesi, uzmanlar tarafından daha büyük bir felaketin önüne geçen bir "baba içgüdüsü" olarak değerlendirildi.