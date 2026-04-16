Son Mühür- Kahramanmaraş'ın Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri matematik öğretmeni Ayla Kara olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Saldırganın otopsi raporu ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in verdiği bilgiye göre İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporunda,

''Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeninin sağ arka bacağındaki kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana geldiği'' ifade edildi.

Bir defa bacağına sapladım...



Öte yandan silah seslerinin duyulmasının ardından okula koşan N.B. isimli bir velinin ifadesinde saldırgan öğrenciyi engellemek için bıçak kullandığını söylediği öğrenildi.

Olay günü kızını okula gönderdikten sonra silah sesleri duyar duymaz okula koştuğunu belirten N.B.'nin polisteki ifadesinde,

''Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı. Görünüş itibarıyla yaşını tahmini 25-30 olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim. Şahsın elimizden kurtulmaya çalışması üzerine o esnada nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile hatırladığım kadarıyla bir defa bıçağı bacağına salladım ancak değip değmediğini bilmiyorum'' dediği ortaya çıkmıştı.

Katliamı o önledi...



''Kahramanmaraş’ta okulda yaşanan saldırıda, aşçı N. B.’nin yaptığı müdahale olası bir katliamın önüne geçti'' değerlendirmesinde bulunan gazeteci Emrullah Erdinç,

''Silah seslerini duydu, balkona çıktı… Camlardan atlayan çocukları gördü. Ve bir saniye bile düşünmeden okula koştu.

Kendi çocuklarının da içeride olduğunu bilen bir baba, saldırganın karşısına tek başına dikildi.

“Tek amacım çocukları kurtarmaktı” dedi.

Saldırganın kaçmasını engellemek için canını ortaya koydu, ardından yaralı çocuklara koştu.

Kızı okuldan çıktı, oğlu tuvalette saklanarak hayatta kaldı.

Bugün konuştuğumuz şey sadece bir saldırı değil…

Bir babanın, onlarca çocuğun hayatı için ölümü göze alması'' ifadelerine yer verdi.