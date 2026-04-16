Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda 14 Nisan 2026 tarihinde yaşanan ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın ardından çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Bir veli tarafından etkisiz hale getirilen silahlı saldırgan İsa Aras Mersinli'nin, olaydan önce bir poligonda silahla atış talimi yaptığı anlara ait görüntüler basına yansıdı. Katliamın failine ait bu görüntülerin infial yaratması üzerine, arama motorlarında silahla atış yapılan poligonların giriş kuralları ve yaş sınırları sorgulanmaya başlandı.

POLİGONDA YAŞ SINIRI VAR MI?

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin atış poligonundaki görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, gözler bu işletmelerdeki yasal düzenlemelere çevrildi. Bilindiği üzere, Türkiye'deki atış poligonlarında yaş sınırı uygulaması bulunuyor. Mevcut kurallara göre; 18 yaşını doldurmuş olan bireyler, poligonlara giderek sadece kimliklerini ibraz etmek suretiyle tek başlarına atış yapabiliyor.

18 YAŞ ALTI KİŞİLER POLİGONA GİREBİLİR Mİ?

Katliamı gerçekleştiren failin yaşının küçük olması, "18 yaş altındakiler poligona girebilir mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. Belirlenen kurallara göre, 18 yaşından küçüklerin poligona tek başlarına girmesine veya atış yapmasına kesinlikle izin verilmiyor. Ancak 15 ile 18 yaş aralığındaki gençlerin poligona girişleri belli şartlara bağlanıyor. Bu yaş grubundaki kişiler, yalnızca yanlarında kendi velileri veya yasal vasileri bulunması şartıyla poligona girebiliyor ve atış yapabiliyor.

VELİ İLE SOYADI UYUMU KONTROL EDİLİYOR

Yanında velisi bulunan 15-18 yaş aralığındaki gençlerin poligonda atış yapabilmesi için güvenlik adımlarının da yerine getirilmesi gerekiyor. Bu kişilerin atış öncesinde kimliklerini ibraz etmeleri şart koşuluyor. Ayrıca poligonlarda, atış yapacak genç ile yanındaki yasal velisi arasındaki soyadı uyumu da kontrol ediliyor. Bu şartların sağlanması durumunda 18 yaş altı kişiler, velilerinin gözetimi altında atış yapabiliyor.