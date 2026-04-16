Son Mühür - Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayşer Çalık Ortaokulu’na yönelik silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin, olaydan bir gece önce yaptığı yazışmalar dikkat çekti.

Şoke eden sözler ortaya çıktı...

İddialara göre saldırganın, Discord üzerinden yaptığı yazışmalarda okulu silahla basacağını ve bir katliam gerçekleştireceğini ifade ettiği belirlendi. Mesajlarında saldırının saatine kadar detay verdiği öne sürülürken, “Bunu bugün yapabilirim”, “Öğleden sonra 3 ya da o sıralarda” ve “Bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim” şeklindeki ifadeler dikkat çekti.

''Babam beni boğmaya çalıştı...''

Yazışmalarda saldırganın aile içi sorunlara işaret eden ifadeler kullandığı da öne sürüldü. Mesajlarda, “Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı” şeklindeki sözlerin yer aldığı iddia edildi.

İşte o mesajlar...

İhsan Yalçın'ın X'ten paylaştığı habere göre, Mersinli, gruba gönderdiği mesajlar şöyle:

- Kahretsin!

- Bunu bugün yapabilirim.

- Öğleden sonra 3 ya da o sıralarda

- 5. sınıflar ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur.

- Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı.

- Bugün tamamen tükendim. Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı.

- Evde yalnızım

- Sadece manifestomu aceleyle bitireceğim ve biraz uyuyacağım

- Daha sonra bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının faili İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında 11 Nisan tarihli büyük bir eylem planına ilişkin belgeler bulunduğunu duyurmuş, bu sabah yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır. Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu belirlendi."