Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 17 Nisan tarihli tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da (Siirt hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinde de aralıklı yağış görülecek. Yağışların Antalya’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MGM'den peş peşe uyarılar
Yağışların Antalya’nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Rüzgarın Marmara’da kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde ise güneydoğulu yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Bu bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor.
17 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL - 16°C - Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ANTALYA - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA - 23°C - Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR - 23°C - Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KAYSERİ - 24°C - Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA - 21°C - Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE - 22°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KASTAMONU - 21°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
RİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
SAMSUN - 16°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
TRABZON - 14°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KARS - 14°C - Parçalı ve az bulutlu
MALATYA - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
VAN - 12°C - Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT - 22°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.