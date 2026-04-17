Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 17 Nisan tarihli tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da (Siirt hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinde de aralıklı yağış görülecek. Yağışların Antalya’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya’nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın Marmara’da kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde ise güneydoğulu yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Bu bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor.

17 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE - 17°C - Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL - 16°C - Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ANTALYA - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA - 23°C - Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR - 23°C - Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KAYSERİ - 24°C - Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA - 21°C - Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE - 22°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU - 21°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

RİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SAMSUN - 16°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

TRABZON - 14°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KARS - 14°C - Parçalı ve az bulutlu

MALATYA - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN - 12°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT - 22°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA - 23°C - Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.