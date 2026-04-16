Son Mühür/Merve TURAN- Geçtiğimiz iki günde yaşanan iki acı olay sonrası öğretmenler iş bırakma kararı almıştı. 3 günlük iş bırakma eyleminin ikinci gününde Eğitim-İş Sendikası İzmir şubeleri Karşıyaka Çarşı'da yapılan yürüyüşün ardından 15 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirildi. Eylemlerin okulların güvenli birer ortam olana kadar devam edeceği vurgusunu yapan sendika "Bugün burada hesap sormak için bulunuyoruz. Çünkü okullar kan gölüne dönüyor, ama sorumlular hala izlemekle yetiniyor!" diyerek sorumluları hedef aldı.

"Bu bir çöküştür!"

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede, Kahramanmaraş'ta bir orta okulda yaşanan silahlı saldırı; ne bir kaza ne de münferit bir olaydır. Bu saldırı, eğitimin ve öğretmenin yıllardır sistemli biçimde değersizleştirildiğinin, gençliğin geleceksizleştirildiğinin ve okulların bile isteye sahipsiz bırakıldığının açık ilanıdır.

Bugün eğitim, çocuklarımıza umut vermiyor.

Bugün eğitim, gençlerimize gelecek kurdurmuyor.

Gençlerimiz hayal kuramıyor, yarına inanamıyor.

Çünkü bu sistem, onları hayata değil; çaresizliğe, öfkeye ve çıkışsızlığa sürüklüyor.

Ve işte o öfke, o umutsuzluk, bugün okul koridorlarında silah sesi olarak yankılanıyor!

Buradan soruyoruz:

En güvenli olması gereken yerler olan okullar nasıl oldu da en güvensiz alanlara dönüştü?

Bilimin, aklın, aydınlanmanın mekânı olması gereken okullar, nasıl oldu da çocukların camdan atlayarak canını kurtarmaya çalıştığı yerlere dönüştü?

Bu bir çöküştür!

Bu, eğitimde güvenlik politikasının iflasıdır!

Bu, öğretmeni yalnız bırakan, okulu kaderine terk eden anlayışın eseridir!

Ölenlerin olduğu, çocukların panikle camlardan atladığı bu saldırılar artık “münferit” denilerek geçiştirilemez. Okullar eğitim yuvası olmaktan çıkmış, şiddetin kol gezdiği alanlara dönmüştür.

Biz Eğitim İş'liler olarak yıllardır uyarıyoruz!

Daha kısa süre önce öğretmenimiz Fatma Nur Çelik katledildiğinde söyledik:

“Okullarda şiddet artıyor, önlem alınmazsa daha ağır sonuçlar yaşanacak!”

Peki ne yaptınız?

Hiçbir şey!

Ne ciddi bir güvenlik politikası oluşturuldu,

Ne rehberlik ve psikolojik destek güçlendirildi,

Ne de eğitim emekçileri korunabildi!

Bugün öğretmenler ders anlatırken can güvenliğini düşünüyor.

Bugün öğrenciler okula giderken sağ salim eve dönebilecek mi diye hesap yapıyor.

Bu tabloyu yaratanlar bellidir!

Eğitimi bilimsellikten, laiklikten ve kamusal sorumluluktan koparanlardır.

Okulları ideolojik ve piyasacı anlayışlara teslim edenlerdir.

Sorumluluk almayanlardır!

Şiddetin sadece fiziki güvenlik önlemleriyle engellenemeyeceği de bilinmelidir. Toplumsal eşitsizliklerin derinleştiği,geleceksizliğin yaygınlaştığı,gençlerin eğitim bağıyla zayıfladığı ve dışlandığının olgunlaştığı koşullarda ortaya çıkmaktadır.

Buradan bir kez daha açıkça uyarıyoruz:

Okullarda güvenlik bir temenni değildir, devletin asli görevidir!

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri vitrin süsü değildir, hayati bir ihtiyaçtır!

Öğretmenin ve öğrencinin can güvenliğini sağlayamayan hiçbir yönetim bu sorumluluktan kaçamaz!

Eğer bir öğretmenin, bir öğrencinin daha saçının teline zarar gelirse, bunun siyasi ve idari sorumluları bellidir!

İşte bu yüzden buradayız!

İşte bu yüzden ARTIK YETER diyoruz!

Yaşanan bu saldırı “Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim İstiyoruz!” talebimizin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Biz bu ülkenin eğitim emekçileri olarak yalnızca eleştirmiyoruz; çözüm üretiyoruz, yol gösteriyoruz, sorumluluk alıyoruz.

Aylar değil, yıllardır söylüyoruz: Okullarda güvenlik tesadüfe bırakılamaz!

daha haykırıyoruz!

Susmayacağız!

Alışmayacağız!

Normalleştirmeyeceğiz!

Eğitimde şiddete karşı gerçek, somut ve acil"