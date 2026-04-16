Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 26’ncı haftasında Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan mücadelede İzmir ekibi, rakibini 96-87 mağlup etmeyi başardı.

21 sayı attı

İzmir ekibinin 34 yaşındaki oyun kurucusu Michal Sokolowski, Büyükçekmece Basketbol karşısında etkili bir performans sergiledi. Deneyimli oyuncu, sahada kaldığı 35 dakikada 21 sayı, 3 ribaund ve 2 asist üreterek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Polonyalı basketbolcu, bu performansıyla Türkiye Basketbol Süper Ligi tarafından belirlenen “haftanın 5’i”ne seçildi.