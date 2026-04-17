Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan ya da Dikili'den Yunanistan'a kaçamak yapmak isteyen herkesi ilgilendiren o haber geldi. Havaların ısındığı bu günlerde tatil planı yapanlara müjde Dikili ve Büyükşehir işbirliğinde verildi. Kış aylarında seferlerin durduğu Dikili-Midilli hattı yeniden başlıyor. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün çalışmaları ve İDO iş birliğiyle geçen yıl hayatımıza giren o meşhur seferler, 1 Mayıs 2026 Cuma sabahı itibarıyla yeniden "vira bismillah" diyor.

Geçen sezon esnafa da katkısı olmuştu

Başkan Adil Kırgöz, geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İDO Genel Müdürü Murat Orhan ile bir araya gelerek son hazırlıkları masaya yatırdı. Toplantının havası oldukça olumluydu. Kırgöz, geçen sezonun meyvelerini topladıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl bu hat sayesinde esnafımızın yüzü güldü, turizmimiz canlandı. Bu sezon çıtayı daha da yukarı taşıyoruz. Dikili’mize şimdiden hayırlı olsun," diyerek hazırlıkların kusursuz ilerlediğinin altını çizdi.

Peki, cüzdanlar ne diyor?

Gelelim en çok merak edilen cepleri ilgilendiren konuya... Fiyatlar.… Komşuya geçmenin bedeli bu yıl netleşti. Tek yön bilet için 35 Euro’yu gözden çıkarmanız gerekiyor. Eğer "Ben sabah gider akşam dönerim" ya da "Birkaç gün kalıp tadını çıkarırım" derseniz, gidiş-dönüş fiyatı 45 Euro olarak belirlenmiş.

Bugünki fiyatlarla bir bilet fiyatı ne kadar?

Bugün 17 Nisan ve döviz bürolarındaki tabelalarda Euro kuru 52,95 TL bandında seyrediyor. Yani bugün bilet almaya kalksanız, gidiş-dönüş için cebinizden yaklaşık 2.382 TL gibi bir rakam çıkacak.

Kapıda vize uygulaması nasıl işliyor?

Bilindiği üzere Dikili'den Yunanistan sınırındaki adaya geçmek için kapıda vize uygulaması geçerli. Bunun için de önceden iletişim kurarak bilgi almanız mümkün. Web sitesinde yer alan bilgilere göre Önceden randevu almanız gerekiyor. Gerekli bilgilendirme için de 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaraları ile iletişim kurabilirsiniz. Dikili-Midilli seferleri 1 Mayıs itibarıyla başlıyor.

