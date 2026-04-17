Son Mühür- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Şemikler Mahallesi'nde bir kriz yaşanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetindeki bir araziyi satışa çıkarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi satışın acilen iptal edilemsini istedi. Belediye, resmi bir açıklama yaparak bu satışa şerh düşerken, sürecin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da yansıtalacağını söyledi.

"Burası kimsenin değil kamunun"

Söz konusu yer Karşıyaka Şemikler’de, tam 5 bin 894 metrekarelik devasa bir parsel. TOKİ, bu alanın aslan payını sessiz sedasız ihaleye çıkardı ancak belediyenin ise bu satışa karşı çıktı. Büyükşehir’in itirazı oldukça net oldu "Siz burayı satamazsınız çünkü imar planlarında burası kağıt üstünde değil, resmen 'Belediye Hizmet Alanı' olarak tescilli." ifadeleriyle karşı bir açıklama yapldı.

İşin daha ilginç yanı ise mülkiyetin parçalı yapısı. Parselin bir kısmında Karşıyaka Belediyesi’nin de hissesi bulunuyor. Yani bir anlamda kamu mülkiyeti zaten orada kök salmış durumda. Belediye de buna karşılık soruyor "Bütünlüğü bozup kamu hizmetini nasıl aksatacaksınız?"

Bakanlığa başvuru yapılacak

Mesele sadece bir arazi satışı da değil işin içinde biraz "karışık" işler de var gibi görünüyor. Belediye cephesi, taşınmaz üzerindeki yapıların 2018’de aldığı yapı kayıt belgelerini mercek altına aldı. İddia o ki bu belgeler usule pek de uygun değil. Hatta ihaleyi alan firmanın, bu "tartışmalı" belgelere güvenerek masaya oturduğu öne sürülüyor. Büyükşehir şimdiden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iletişim süreci de başlatılarak alanın büyükşehir ve karşıyakada kalması isin mücadele başlatıldı.

"Ya iptal edin ya da mahkemede görüşürüz"

Şimdi gözler TOKİ’de. İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Kamu yararını çiğnemeyin, bu satışı derhal durdurun" uyarısıyla topu karşı tarafa attı. Mesaj ise oldukça net "Eğer bu işlem iptal edilmezse, hukuk önünde hesaplaşacağız."