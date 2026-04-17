Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen ve 10 gün boyunca açık kalacak olan İZKİTAP – 7. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark’ta kapılarını açtı.

Yaklaşık 200 katılımcı, 400’e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla buluşturacak olan Kültürpark, 17-26 Nisan 2026 tarihlerinde 10 gün boyunca edebiyat ve yayıncılık dünyasının buluşma noktalarından biri haline gelecek.

“Heyecan bir kitabın derinlikte saklı”

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Baharı kitapla karşılamak bizim için büyük bir keyif. Kültürpark’tayız burası yanmış bir alandan yeşil alana dönüştürülürken buraya Kültürpark adı vermek istenilmiş. Biz buranın ruhuna uygun bir çalışmayı sakince, sessizce bir süredir yürütüyoruz. Daha fazla sanata ve kültüre dair etkinlikler olsun diye çalışma yürütüyoruz. Kitap fuarı da İzmir için çok değerli. Her zaman İzmirlilerin ilgisini çekmiş bir etkinlik. Bu fuarda 10 gün boyunca İzmirliler kitaplarla konuşacak, yazarlarla buluşacak. Edebiyat bu alandan şehrin her alanına yayılacak. 250 katılımcı var. 400’e yakın şair, sanatçı, yazar katılım gösterecek. Asıl değer bu sayılar değil de, bir çocuğun ilk kitabını seçerken ki heyecan. Kitabın sayfalarında buluşmasında derinlikte saklı, heyecan. Bu yıl onur konuğumuz Oya Baydar. Oya Hanım edebiyatımızın çınarlarından bir tanesi. Kendisiyle burada bulunması bizim için büyük bir onur. Okurlarınız sizi İzmir’de görmekten mutluluk duyacak” dedi.

“En çok ihtiyacımız olan şey umut”

Kısa bir yaşam olduğunu söyleyen Tugay, “Bir şeylerin iyiye ya da kötüye gitmesini sağlayan şey kültür. Bize dair şeylerin bir bütünü. Bir şeylerin yanlış gittiğine dair çok fazla örnek var. Bunların bir yerlerde olan arızadan kaynaklandığını ve orada kültürümüzü yaralayan bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. O anlamda insanlarımızın zihin dünyasını zenginleştiren işleri yapmak zorundayız. Kültüre, sanatın her dalına edebiyata dair yapılan her şey çok değerli. İzmir pek çok yönü ile çok kültürlü bir o kadar hoşgörülü ve zenginliği yaşayan şehir. O nedenle bu şehir sanatçı yetiştiriyor. Bazen biz içimizde tarif edemediğimiz duyguyu şiirin kıtasını okurken buluyoruz. İşte orada umuda kapılıyoruz. En çok ihtiyacımız olan şey umut. Çok kısa bir yaşam yaşıyoruz ve çok çabuk geçiyor. Yaş olgunlaştıkça geriye baktığımızda bazı şeylerin üzerine yeterince titrenmeyen ama yaşamaya değer şeylerin olduğunu anlıyorsunuz. Yaşam, sevgi böyledir. İnsanoğlu sosyal yaşamını çok seven bir canlı türü. Bir araya geldiğimizde içimizdeki bir yanlışın başkalarının umudunu kırmasına izin vermemiz lazım. İyiliğin, doğruluğun, sanatın yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. İzmir daha fazla kitap, sanat demeli. Sanatçılarımız da İzmir’i ihmal etmemeli” diye konuştu.