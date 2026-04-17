Son Mühür- İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede rüzgarın etkisini artırarak fırtına seviyesine ulaşacağı bildirildi.

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayacak!

Açıklamada, Kuzey Ege’nin kuzeyi ile Ege açıklarında rüzgarın sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Rüzgar hızının 50 ila 75 kilometre/saat aralığında olmasının beklendiği aktarıldı.

Hafta sonuna dikkat!

Uyarının 17 Nisan 2026 saat 10.50’de başlayıp 18 Nisan 2026 saat 13.00’e kadar geçerli olacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu hava şartları nedeniyle vapurla ya da diğer deniz ulaşım araçlarıyla seyahat edeceklerin dikkatli olmasını istedi.

Örneğin Konak–Karşıyaka, Bostanlı–Alsancak hattı gibi farklı iskeleleri kullanacak yolcuların seferlerde yaşanabilecek aksamalara karşı planlarını buna göre yapmaları ve mümkünse alternatif ulaşım seçeneklerine yönelmeleri önerildi.

Toz taşınımı ne zaman bitecek?

Fırtınanın yanı sıra toz taşınımının ne zaman sona ereceği merak edilirken, güney kesimlerde etkisini sürdüren tozun beklenen yağışla birleşmesi halinde çamur şeklinde yağışa neden olabileceği tahmin ediliyor.