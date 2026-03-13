NOW TV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Yeraltı dizisi, 11 Mart'ta ekrana gelen 7. bölümüyle izlenme rekorları kırmaya devam etti. Ancak her hafta televizyon yayınının hemen ardından YouTube'a yüklenen bölüm bu kez platforma eklenmedi. Bu durum dizinin milyonlarca seyircisi arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Sosyal medyada "Yeraltı 7. bölüm YouTube'da neden yok?" sorusu kısa sürede en çok aranan başlıklar arasına girdi.

Peki bu kararın arkasında ne var? Medyapım imzalı yapımın 7. bölümünün YouTube'da yayınlanmaması rastgele bir aksaklık değil, bilinçli bir yayın stratejisinin parçası. İzleyiciler bu değişikliği "zorlama" olarak yorumlarken, yapımcılar dijital platform gelirlerini artırma hedefi güdüyor.

Disney+ anlaşması yayın planını değiştirdi

Yeraltı dizisinin 7. bölümünün YouTube'da yer almamasının temel nedeni, Disney+ ile yapılan yeni dağıtım anlaşması. Bu anlaşmaya göre dizinin yeni bölümleri televizyon yayınının ardından ilk 5-7 gün boyunca yalnızca Disney+ üzerinden erişime sunuluyor. Bu süre dolduktan sonra bölümün NOW TV'nin resmi YouTube kanalına yüklenmesi bekleniyor. Son yıllarda Türkiye'deki birçok yapım şirketi benzer modelleri uygulamaya başladı. Televizyon yayınından sonra dijital hakların belirli bir süreyle tek bir platforma verilmesi, abone sayısını artırmaya yönelik yaygın bir strateji haline geldi.

Kesik sahneler neden gündem oldu?

YouTube'daki bölüm eksikliğinin yanı sıra izleyicilerin bir diğer şikayeti de son bölümün kesik sahnelerle yayınlanması oldu. Özellikle ekşi sözlük ve Twitter'da dizinin sıkı takipçileri, bazı kritik sahnelerin televizyon yayınında kısaltıldığını ya da tamamen çıkarıldığını ileri sürdü. Bu durumun RTÜK düzenlemeleriyle mi yoksa yapımın kendi tercihiyle mi gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. Ancak yayın saatinin geç olmasına rağmen bazı şiddet ve gerilim içerikli sahnelerin budandığı iddia ediliyor.

İzleyici tepkisi sert oldu

Dizinin YouTube kanalında bölümü bulamayan izleyiciler, sosyal medyada sert tepkiler gösterdi. Bazı kullanıcılar videonun YouTube'a yüklenip Türkiye'den erişime kapatıldığını fark ederek VPN ile izlemeye çalıştığını belirtti. İzleyicilerin önemli bir kısmı ise platform değişikliğinin devam etmesi halinde diziyi takip etmeyi bırakacağını açıkça ifade etti. Yeraltı dizisi, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerinde yer aldığı güçlü kadrosuyla kısa sürede çarşamba gecelerinin en iddialı yapımı haline gelmişti. Ancak bu yayın stratejisi değişikliğinin izleyici sadakatini sınayacağı açık.