İzmir yerel medyası, sosyal medya üzerinden fitili ateşlenen büyük bir "etik ve finans" tartışmasıyla sarsılıyor. Gazeteci Ümit Kartal, kendisini "ucuz gazetecilikle" suçlayan bir isme verdiği yanıtta, yerel yönetim ile basın arasındaki ticari ilişkileri hedef aldı.

"İşçiye Küfür, Belediyeye Fatura"

Kartal, yaptığı paylaşımda hedefindeki ismin kimliğini açıklamazken, "İzmir tarihinin en kalabalık grevinde işçilere ve sendikasına küfür ettiği 2 köşe yazısını yazıp, 1 hafta sonra belediyeden 1 milyonluk banner reklamı kapan bir karakter" ifadelerini kullandı. Bu iddia, "Hangi gazeteci belediyeden bu kadar yüksek bir reklam bütçesi aldı?" sorusunu İzmir kulislerinin bir numaralı gündemi haline getirdi.

"Şantajı Bırakıp Yalamaya Başlamış"



Paylaşımında "tasmalı" ve "şantajcı" gibi sert ifadeler de kullanan Kartal, karşı tarafın kendisiyle ilgili yazdığı yazıların arkasında "ilan koparma" çabası olduğunu öne sürdü. Kartal, "Bizim gazeteciliğimiz onun dili kadar 'pahalı' değil! Şantajı bırakıp yalamaya başlamış, pazarı bereketli olsun" diyerek tepkisini dile getirdi.

Gözler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde

İddiaların odağındaki 1 milyon TL'lik banner reklamı ödemesiyle ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden veya bahsi geçen reklamı aldığı iddia edilen mecradan henüz resmi bir açıklama gelmedi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) de dahil edildiği bu tartışmanın, önümüzdeki günlerde yeni belgeler veya isim açıklamalarıyla alevlenmesi bekleniyor.