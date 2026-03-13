Gece gündüz, bayram tatili demeden, hafta sonu hafta içi ayırt etmeden; hastalıkta da sağlıkta da görev başında olan insanlar var.

Kendi hayatını, ailesini, hatta bazen kendi sağlığını bile bir kenara bırakıp başkalarının derdine derman olmaya çalışan o yüce insanlar…

Şefkatle, merhametle, sabırla yaklaşan; bir insanın acısını hafifletebilmek için elinden geleni yapan sağlık çalışanları.

Derler ya, insanın bir yeri ağrıdığında canı orada olur diye… İşte biz de kendimiz için, ailemiz için, çocuğumuz için derman bulmaya

koşarız sağlık kuruluşlarına. Umutla gideriz. Bir çözüm, bir şifa ararız. O kapıdan içeri girdiğimizde aslında sadece bir hastaneye değil,

umut aradığımız bir yere gireriz.

O kapının ardında büyük bir ekip çalışması vardır. Doktoru, hemşiresi, sekreteri, hasta bakıcısı, temizlik görevlisi ve sayamadığımız

daha nice sağlık çalışanı… Her biri bu sistemin görünür ya da görünmeyen kahramanlarıdır. Birinin emeği eksik olduğunda zincirin halkası

kopar, bir yapbozun parçası kaybolmuş gibi kalır her şey. Çünkü sağlık, tek bir kişinin değil; sabrın, emeğin ve fedakârlığın birleştiği

büyük bir ekip işidir.

Bazen bir gecenin en karanlık saatinde bir ameliyathanede, bazen acil serviste koşuştururken, bazen de bir hastanın elini tutup ona moral

verirken bulursunuz onları. Kimi zaman kendi yorgunluklarını unuturlar, kimi zaman evde bekleyen çocuklarını… Ama yine de görevlerinin

başında olurlar. Çünkü bilirler ki bir insanın hayatına dokunmak, bir acıyı hafifletmek her şeyden daha kıymetlidir.

Ama ne yazık ki bazen birkaç kendini bilmez insan çıkıyor. Öfkesine yenilip saldırıyor, dövüyor, küfür ediyor. O anki kontrolsüz

öfkeleriyle, kendi hezeyanlarının içinde başkalarının emeğini hiçe sayabiliyorlar. Oysa unutulmamalı ki sağlık çalışanları düşman değil,

tam aksine insanın en zor anında yanında duran kişilerdir.

Bir doktorun, bir hemşirenin, bir sağlık çalışanının amacı zarar vermek değil; aksine insanı hayata tutundurabilmektir. Saatler süren

nöbetler, uykusuz geceler, yoğun tempo ve büyük sorumluluk… Tüm bunların içinde yine de bir gülümsemeyle hastasına yaklaşabilmek kolay değildir. Ama onlar bunu yapmaya devam eder.

Doktor dövebilmekle övünen o küçük kesim belki gürültü çıkarıyor olabilir. Ama eminim ki bu durum sağlık çalışanlarının kalbini

karartmayacak, onları mesleklerine küstürmeyecek. Çünkü onların yaptığı iş sadece bir meslek değil; bir vicdan, bir adanmışlık ve insanlığa hizmet etme yoludur.

Bugün sağlıklıysak, sevdiklerimize sarılabiliyorsak, yaralarımız sarılabiliyorsa; bunda o görünmeyen emeğin büyük payı vardır. Belki

bazen fark etmiyoruz, belki bazen teşekkür etmeyi unutuyoruz ama gerçek şu ki sağlık çalışanları hayatımızın en zor anlarında yanımızda

duran en güçlü desteklerden biridir.

Bu yüzden şifa dağıtan, umut veren, insan hayatına dokunan tüm sağlık çalışanlarına saygı ve minnetle… İyi ki varsınız.