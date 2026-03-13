Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’in tanınmış gazetecilerinden Mustafa Yılmaz, bugünkü köşe yazısında isim hakkı kendisine ait olan ‘izmirdesondakika’ adının başka bir internet sitesi tarafından izinsiz kullandığını söyledi. Yılmaz’ın avukatları izmirsondakika.com.tr hakkında yayın durdurma ve tazminat talebiyle İzmir Nöbetçi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Bu isim 8 yıldır adıma tescillidir

Bornova Belediyesi’nde basın danışmanlığı ve Milliyet Gazetesinde de köşe yazarlığı yapan Gazeteci Mustafa Yılmaz, bugünkü köşesinde İzmir medyasını yakından ilgilendiren bir içerik kaleme aldı. Yılmaz, ‘izmirsondakika’ isminin kendisi tarafından tescillendiğini belirterek, “Gelelim İzmir’de Son Dakika meselesine. İzmirdesondakika.com İnternet Gazetesi’ni kent haberleri ağırlıklı olarak 9 yıldır sürdürüyoruz. Bu yayın organının gazetecilik ve yayıncılıkla ilgili patent hakları da (16 ve 38’inci maddeler) Türkiye Cumhuriyeti Patent Kurumu tarafından 2018’den itibaren tarafıma verilmiştir. 16’ıncı madde basılı yayın haklarını düzenler. 38’inci madde ise Haber ajansı hizmetleri, Radyo ve televizyon yayın hizmetleri ve Haberleşme hizmetlerini (internet servisi sağlama hizmetleri dahil) düzenler. Bu hakların hepsi 8 yıldır adıma tescillidir. Gazetecilik eğitimi olmayan, hayatında hiç fiili gazetecilik yapmamış birileri çıkıp bir sosyal medya hesabı açabilir. İzmirdesondakika adıyla da çok sayıda sosyal medya hesabı var zaten. Ama internet gazetesi olarak bu isim adında ilk kez internet sitesini bizim aldığımız zaten belgelerle ortada. Bizi taklit ederek 3 ya da 4 yıl sonra birilerinin yan adlarla başka bir internet haber sitesi açması onlara herhangi bir hak kazandırmaz. Hem internet haber sitesini ilk açan olarak hem de yasal patent sahibi olarak bu marka üzerinde hak iddia etmemiz kadar doğal bir durum olamaz” dedi.

“Birileri çıkıyor benim markam, benim markam…”

Bu durumun davalık olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Ama konuyu buraya taşıyan biz olmadık. İronik bir durumdur ama patent sahibi olmamıza rağmen bizim hakkımızda “izinsiz kullanıyorlar” ihbarıyla suç duyurusunda bulundular. Elbette patentimizi ve diğer belgelerimizi sununca gerçek anlaşıldı. O günden sonra biz de bu konuda yasal süreç başlattık. Sonuca yüce Türk mahkemeleri karar verecek. Mithat Umutoğulları “İzmir’de Son Dakika kimin? Bunun için mahkemeye gerek yok” gibi bir cümle etmiş. Zaten mahkeme sürecini başlatan Umutoğulları’nın savunduğu isimler oldu. Biz kendi yolumuzda yürürken, kendi markamızla gazetecilik eğitim ve birikimimizle işimizi yaparken bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunanlar onlar. “Birileri çıkıyor, elinde bir dosya, dilinde bir cümle: Bu marka benim” şeklinde bir ifade var Umutoğulları’nın yazısında. İşte tam da bu yazdığını yapanlar da onlar. Hepsi kayıtlı, hepsi belgeli.Bu süreçte beni asıl üzen başka bir olay oldu. Dün İzmir’de Son Dakika’nın duruşması vardı. Şahitler dinlendi. Karşı tarafın şahitlerinden biri şu cümleleri etti: “Gazetecilik için eğitim gerekmez. Böyle bir zorunluluk yoktur.” Bu cümleler mahkeme zabıtlarına geçti. 34 yıldır içinde olduğum mesleğim adına en çok üzüldüğüm anlardan biriydi. Üstelik bu sözleri eden bizden 3-4 yıl sonra İzmir’de Son Dakika’ya yan bir ekle internet sitesi kuranların yazı işleri müdürüydü. Mithat Umutoğulları ve onun gibiler Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği marka tescilini “bir kağıt parçası” diye niteliyor. Belli ki ciddi eğitimler sonunda alınan diplomalara da “Gazetecilik için gereksiz kağıt parçası” gözüyle bakıyorlar. Elbette böyle düşünenler bilmez. İletişim fakültelerinin en önemli derslerinden biri de ‘Hukukun Temel Kavramları’dır. İki dönem, bir tam yıl alınan bir derstir. Bu dersi almazsanız hukuk metinlerine “kağıt parçası” da dersiniz, başka şeyler de söylersiniz” diye konuştu.

İzinsiz kullanımı nedeniyle dava açıldı

Başarılı gazeteci Mustafa Yılmaz’ın avukatları tarafından açılan davada dilekçesinde şu ifadelere yer verildi, “‘Müvekkile ait ‘izmirsondakika’ ibareli tescilli markanın izinsiz kullanımından kaynaklanan marka hakkına tecavüzün tespiti, tecavüzün önlenmesi, yayının durdurulması ve kaldırılması, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla belirsiz alacak davası kapsamında şimdilik 30.000 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminatın tahsili, hükmün ilanı ve yargılama giderlerinin davalılara yükseltilmesi istemidir”

Tr ibaresi kullanılması marka hakkının tecavüzünü engellemez

“Müvekkile ait marka ve domain adresi taklit edilerek, davalı Şükrühan Barış, davalılar Abdülkadir Barkış, Songül Torbaoğlu, tarafından yönetilen şirket olan İZMİRDE SON DAKİKA REK. VE. HAB. LTD. ŞTİ. aracılığıyla; öncelikle, www.izmirdesondakika.com.tr adresi üzerinden haber yayını yapıldığı belirlenmiştir. Müvekkile ait domain adresine yalnızca ''.tr'' ibaresi kullanılması marka hakkının tecavüzünü engellememekle beraber, Yargıtay, benzer alan adlarının kullanımının marka hakkına tecavüz oluşturabileceğine dair çeşitli kararlar vermiştir. ''Tr.'' uzantısının, müvekkilin aldığı alan adına eklenerek, kamuyu yanıltma ve bu alan adı üzerinden menfaat sağlamaya yönelik olduğu ortadadır”