Son Mühür/Hüseyin Demir Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası çeyrek final maçında 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, Fransa'yı 94-87’lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanan müsabakada basketbolseverler salonu doldururken milli takımımızı son topa kadar destekledi. Maç sonunda basketbolcularımız ve teknik ekip büyük sevinci taraftarlar ile kutladı.

“Beşir Briant maça damga vurdu”

Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Ömer Kutluay, Darius Karutasu, Demir Öztürk, Noyan Tolan ve Rüzgar Öpçün beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk periyodunu 24-21, ilk yarısını 46-45, üçüncü periyotu da Fransa 70-68 önde tamamladı. Son çeyrekte geriden gelen Genç 12 Dev Adam rakibini 94-87 yendi. Karşıyaka’nın altyapısından yetişen Beşir Braint maça damga vurdu.

“Genç Antetokounmpo”

Milli takımımızda uzun forvet pozisyonunda görev alan Karşıyaka’nın milli gururu Beşir Briant, üstün performansıyla göz kamaştırdı. Kamerun asıllı Türk basketbolcu, savunmadaki ve hücumdaki katkısıyla galibiyette önemli rolü oldu. Maçın son 3 dakikasında geriden gelen ay-yıldızlılar Ömer Kutluay liderliğinde sahadan galip ayrıldı. Ömer Kutluay ile Beşir Briant’ın uyumu ve alley-opp’u jeneriklere girdi. Kaf-Kaf’ın gururu Briant, uzun kolları ve atletizmiyle dikkat çekerken geleceğin Giannis Antetokounmpo’su diye adlandırılıyor. Bloklarıyla ve savunmadaki agresifliğiyle dikkat çeken Briant, boyalı alanda rakiplerine nefes aldırmıyor. 2.05 m boyundaki oyuncunun atletizmiyle ön planda olurken temel tekniklerini sürekli geliştiriyor.

“Kamerun’dan Karşıyaka’ya”

Menajerlik şirketi İstbasket’in Afrika’dan keşfederek Türkiye’ye getirdiği oyuncuyu Karşıyaka Basketbol Altyapısı aldı. Altyapı koordinatörü İnanç Koç, başarılı oyuncunun gelişimini yakından takip ederek Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nde özel antrenmanlar yaptırdı. Basketbol Gençler Ligi’nde parlayan Beşir Briant, birçok takımın radarına girdi. Karşıyaka'nın Afrika'dan getirip NBA'e gönderdiği diğer milli yıldızımız ise Adem Bona oldu. Beşir'in Bona'dan farkı temel tekniklerinin ve şut özelliğinin daha iyi olması. Millilerimiz, yarı finalde 4 Temmuz Cumartesi günü (yarın) saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.