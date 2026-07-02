Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nün genç başkanı Yiğit Tusder ve ekibi çalışmalarına devam ediyor. Kaf-Kaf’ın yeni başkanı tempolu bir şekilde faaliyetlerini sürdürürken gün içerisinde ilk önce İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’i ziyaret etti. Özgener ile görüştükten sonra Tusder’in durağı Karşıyaka Belediyesi oldu. Karşıyaka’nın başkanları istişare etti.

“Başkanlar birlikte fotoğraf çekildi”

Son Mühür’ün özel dosya haberiyle gündeme taşıdığı, yerel ve ulusal medyada büyük yankı uyandıran Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu için yapılan sözleşme konuşuldu. Taraftarlar ve camiaya sözleşmeye tepki gösterdi. Taraftar grupları, Belediye yönetiminin salon içerisindeki sporculara uyguladığı davranışları sosyal medya üzerinden kınadı. 114 yıllık şanlı tarihiyle önemli başarılara imza atan Karşıyaka Spor Kulübü ile yerel yönetim arasında iş birliği için görüş alışverişi sağlandı. Karşıyaka’nın iki başkanı makam odasında birlikte fotoğraf çekildi.

“Kaf-Kaf’tan Belediye makamına ziyaret”

Karşıyaka Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkanımız Yiğit Tusder ve Yönetim Kurulumuz, Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Yıldız Ünsal’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretimizde, kulübümüz ile yerel yönetim arasındaki iş birliği olanakları ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Yıldız Ünsal’a teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

“Karşıyaka Belediyesinden açıklama”

Karşıyaka Belediyesi açıklamasında, “Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Sayın Yiğit Tusder ve yönetim kurulu üyelerini belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Her zaman olduğu gibi; kentimizin ortak değeri Karşıyaka Spor Kulübü’nün yanında olmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor; başkanımıza, yönetim kuruluna ve kulübümüze yeni dönemde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.