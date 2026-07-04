Son Mühür- Tiyatro kültürünün yaşanması için çaba sarf eden Karşıyaka Belediyesi Tiyatrosu’nun geleneksel hale getirdiği ‘Yaz Dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi’ bu yıl da yoğun taleple karşılandı. 96 çocuk ve gencin katılımıyla başlayanan etkinlik Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi’nde düzenleniyor.

İki farklı yaş grubuna kapsamlı eğitim programı

8-13 ve 14-17 yaş olmak üzere iki farklı grupta gerçekleştirilen eğitimlerde; sahne, mimik, diksiyon, doğaçlama ve oyunculuk teknikleri üzerine kapsamlı bir program uygulanıyor. Bu projede alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen derslerde çocukların hem sanatsal hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Genç yeteneklere profesyonel sahne kapısı

Eğitimler yaz boyu sürecek ve eğer başarıyla tamamlayabilirse adaylar bu süreci Karşıyaka Belediye Tiyatrosu kadrosuna katılma ve yeni sezonda sahnelenecek oyunlarda rol alma fırsatı yakalayacak. Böylece genç yetenekler, aldıkları eğitimi profesyonel sahne deneyimiyle pekiştirme imkanı bulacak.

Başkan Yıldız Ünsal: "Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Belediye Tiyatromuzun uzun yıllardır sürdürdüğü bu eğitim programı sayesinde birçok gencimiz sahneyle tanışıyor, özgüvenini geliştiriyor ve ekip çalışmasının değerini öğreniyor. İnanıyorum ki kurslarımız bu yıl da çok başarılı geçecek ve yeni sezonda yeni yetenekleri büyük bir keyifle izleyeceğiz. Tüm çocuklarımıza ve eğitmenlerimize başarılar diliyorum, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.