Son Mühür - Kemalpaşa Belediyesi, ilçedeki spor yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Armutlu Mahallesi’nde yapımı devam eden modern halı saha tesisinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gençlerin ve sporseverlerin daha kaliteli alanlarda spor yapabilmesi adına başlatılan proje, bölge halkı tarafından heyecanla karşılandı.

İlçenin dört bir yanında sporu ve sporcuyu destekleyen projelere imza atan Kemalpaşa Belediyesi, bu yeni yatırımla özellikle çocukların ve gençlerin güvenli bir ortamda sosyalleşmesini hedefliyor.

Çağdaş Standartlarda Yeni Bir Spor Alanı

Armutlu Mahallesi’ndeki çalışmaların son durumu hakkında belediyeden yapılan açıklamada, tesisin modern ve güvenli yapısına dikkat çekildi:

"Armutlu Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğümüz yeni halı saha tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gençlerimizin ve sporsever vatandaşlarımızın daha modern, güvenli ve konforlu bir ortamda spor yapabilmeleri için çağdaş standartlarda yeni bir spor alanı inşa ediyoruz."

Her Mahallede Sporu Desteklemeye Devam Edeceğiz"

Kemalpaşa genelinde spor tesislerinin sayısını artırmakta kararlı olduklarını belirten belediye yetkilileri, yatırımların Armutlu ile sınırlı kalmayacağının altını çizdi. Çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sunacak alanların önemine değinilen açıklamada, "Kemalpaşa’nın her mahallesinde sporu destekleyen yatırımlarımızı sürdürmeye, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilecekleri alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.