Son Mühür - Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 26 Haziran 2026’da 77 yaşında yaşamını yitirdi. Çocuğu bulunmayan İnanır’ın vefatının ardından en çok konuşulan konulardan biri vasiyeti oldu. Ortaya atılan iddialarda, Kadir İnanır’ın özel bir vasiyetnameyle birikimlerini hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı öne sürüldü.

Yeğeni Levent İnanır'dan açıklama geldi

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, usta sanatçının vasiyetiyle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. Hastane önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Levent İnanır, ortaya atılan iddialara son noktayı koydu. 2. Sayfa’dan Kaan Kurdoğlu’na konuşan Levent İnanır, amcasıyla son görüşmesini entübe edilmeden kısa süre önce yaptığını belirterek, Kadir İnanır’ın yazılı ya da sözlü herhangi bir vasiyet bırakmadığını ifade etti.

''Son görüşmemiz entübe sürecinden önceydi. Durumu iyiydi ama çok direndi. Biliyordu, çok yıpranmıştı. Artık organları yorulmuştu; kendi yorulmuştu, kalbi yorulmuştu. Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır neye layıksa onu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Onu, ona yakışır şekilde uğurlayacağız.'''

Neler yaşanmıştı?

Levent İnanır’ın yaptığı bu açıklamayla birlikte, gündeme gelen özel vasiyet iddiaları da geçerliliğini yitirmiş oldu. Kadir İnanır’ın vefatının ardından, mal varlığını 20 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a veya çeşitli kurumlara bıraktığı yönündeki iddialara ilişkin resmi makamlardan herhangi bir doğrulama gelmedi.