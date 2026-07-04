Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir teşkilatlarında kongre takvimi işlemeye devam ederken, gözler Buca ilçesine çevrildi. MHP Buca İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi, yarın (5 Temmuz Pazar günü) büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirilecek. Parti içi demokrasinin ve yenilenme sürecinin en önemli adımlarından biri olan kongre, Buca’nın yanı sıra tüm İzmir siyasetinde de yakından takip ediliyor.

Siyasi kulisleri hareketlendiren ve partililerin büyük bir heyecanla beklediği büyük buluşma, saat 12.00’de Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu’nda start alacak. Kongreye MHP İzmir İl Yönetimi, çevre ilçe başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda partilinin katılması bekleniyor.

"Birlik ve beraberlik" mesajı ön planda

Kongre öncesinde teşkilattan yapılan açıklamalarda, toy niteliğinde geçmesi hedeflenen bu önemli buluşmada birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ön planda olacağı vurgulandı. MHP’nin Buca’daki geleceğine yön verecek olan yeni yönetim kadrosunun ve il delegelerinin belirleneceği kongrede, partinin ilçedeki yol haritası da masaya yatırılacak.