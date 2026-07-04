Son Mühür- İzmir güne yine adeta alev alev uyandı. Klimaların hiç susmadığı, serinlemek için sudan başını kaldıramayanların bile bıktığı kavurucu yaz ayları, İzmir için tam anlamıyla bir "sıcak bombası"na dönüşüyor. Termometrelerin bazı ilçelerde 39 dereceye kadar yükseleceği bu hava dalgası, İzmirliyi yerinden oynatacak. İşte meteorolojiden ilçe ilçe 4 Temmuz Cumartesi hava durumu raporu:

İzmir Merkez: Sıcak (24°C - 35°C)

Aliağa: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (24°C - 34°C)

Balçova: Sıcak (23°C - 35°C)

Bayındır: Sıcak (20°C - 37°C)

Bayraklı: Sıcak (23°C - 36°C)

Bergama: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (24°C - 34°C)

Beydağ: Sıcak (19°C - 37°C)

Bornova: Sıcak (25°C - 36°C)

Buca: Sıcak (23°C - 35°C)

Çeşme: Parçalı Bulutlu (24°C - 31°C)

Çiğli: Parçalı Bulutlu (22°C - 34°C)

Dikili: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (25°C - 33°C)

Foça: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (24°C - 33°C)

Gaziemir: Sıcak (22°C - 35°C)

Güzelbahçe: Parçalı Bulutlu (23°C - 33°C)

Karabağlar: Parçalı Bulutlu (23°C - 32°C)

Karaburun: Parçalı Bulutlu (24°C - 34°C)

Karşıyaka: Sıcak (22°C - 35°C)

Kemalpaşa: Sıcak (23°C - 35°C)

Kınık: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (23°C - 34°C)

Kiraz: Sıcak (19°C - 36°C)

Menderes: Sıcak (21°C - 35°C)

Menemen: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (24°C - 36°C)

Narlıdere: Parçalı Bulutlu (24°C - 33°C)

Ödemiş: Sıcak (21°C - 37°C)

Seferihisar: Parçalı Bulutlu (24°C - 33°C)

Selçuk: Sıcak (22°C - 35°C)

Tire: Sıcak (20°C - 39°C)

Torbalı: Sıcak (23°C - 37°C)

Urla: Parçalı Bulutlu (24°C - 32°C)