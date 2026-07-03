Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Trakya, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir genelinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülürken, kentin bazı ilçelerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

İzmir'e 'aşırı sıcak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Temmuz 2026 Cuma gününe ait tahminlerine göre, İzmir genelinde gün boyunca bol güneşli ve keyifli bir hava hakim olacak. Kent merkezinde termometrelerin 35-36 derece civarını göstermesi beklenirken, %70 seviyelerine ulaşacak nem oranı ve saatte 4 kilometre hızla esecek hafif rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklığın daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. İl genelinde güneşli hava etkisini sürdürürken, özellikle Tire ve Bayındır ilçelerinde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar ulaşması beklendiğinden, vatandaşların öğle saatlerinde yaşanabilecek aşırı sıcağa karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

İzmir ilçelerinde hava durumu 3 Temmuz 2026

Aliağa: Parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağı ilçede sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek.

Balçova: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 35 derece olacak.

Bayındır: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak.

Bayraklı: Sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 36 derece olacak.

Bergama: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Beydağ: Sıcak bir hava bekleniyor, sıcaklık 36 derece olacak.

Buca: Sıcak hava etkisini gösterecek, sıcaklık 35 derece olacak.

Çeşme: Az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak.

Çiğli: Az bulutlu hava hakim olacak, sıcaklık 34 dereceye ulaşacak.

Dikili: Parçalı bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 34 derece olacak.

Foça: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 34 derece olacak.

Gaziemir: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 derece olacak.

Güzelbahçe: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33 derece olacak.

Karabağlar: Az bulutlu hava görülecek, sıcaklık 32 derece olacak.

Karaburun: Az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 34 derece olacak.

Karşıyaka: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 36 derece olacak.

Kemalpaşa: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 derece olacak.

Kınık: Sıcak bir gün bekleniyor, sıcaklık 37 derece olacak.

Kiraz: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 derece olacak.

Menderes: Sıcak bir hava bekleniyor, sıcaklık 36 derece olacak.

Menemen: Sıcak hava etkisini gösterecek, sıcaklık 36 derece olacak.

Narlıdere: Az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 33 derece olacak.

Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 37 derece olacak.

Seferihisar: Az bulutlu hava görülecek, sıcaklık 34 derece olacak.

Selçuk: Az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 33 derece olacak.

Tire: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 40 dereceye ulaşacak.

Torbalı: Sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 37 derece olacak.

Urla: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak.