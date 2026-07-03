Fenerbahçe'ye transfer olan Nathan Ake'nin oyunculuk kariyeri araştırılmaya başlandı. İngiltere Premier Lig'de uzun yıllar forma giyen yıldız savunma oyuncusu önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da ülkesini temsil eden deneyimli savunmacı, milli takım izin dönemini bitirdikten sonra takımın Avusturya'daki hazırlık kampına dahil olacak.

NATHAN AKE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tam adı Nathan Benjamin Aké olan futbolcu, 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde doğdu. 31 yaşındaki oyuncu sahada ağırlıklı olarak stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapıyor. Savunmanın merkezinde oynayan Ake, maç içindeki taktiksel ihtiyaçlara göre defansif orta saha olarak da sahaya çıkabiliyor. Hollandalı yıldız, çok yönlü oyun yapısıyla antrenörlerin elini güçlendiriyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola ülkesindeki ADO Den Haag altyapısında başlayan savunmacı, daha sonra Feyenoord altyapısına geçti. Buradaki performansıyla 2011 yılında İngiliz devi Chelsea'nin altyapısına transfer oldu. Chelsea A Takımı'na yükselen Ake, maç tecrübesi kazanması amacıyla Reading, Watford ve Bournemouth takımlarında kiralık oynadı. 2017'de bonservisiyle Bournemouth'a katıldı. İngiliz ekibindeki üç yıllık süreci, ona 2020 yılında Manchester City'nin kapılarını açtı. Premier Lig'de Manchester City formasıyla altı sezon geçiren futbolcu, kariyerine artık Fenerbahçe'de devam edecek.

NATHAN AKE'NİN KARİYERİNDE HANGİ KUPALAR VAR?

İngiltere'de Manchester City forması giydiği dönemde büyük başarılara imza atan Ake, kariyerine toplam 11 kupa sığdırdı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 4 Premier Lig, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Federasyon Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası sevinci yaşadı. Avrupa sahnesinde ise 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ile 1 UEFA Süper Kupa kaldırdı. Koleksiyonuna 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası da ekleyen Hollandalı stoper, geçtiğimiz sezon eski takımıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ NASIL DUYURDU?

Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli stoperin transferini resmi bir açıklamayla taraftarına bildirdi. Yapılan duyuruda, “Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.” denildi.