Son Mühür- Bürokrasi dünyası haftaya büyük bir değişim dalgasıyla giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları, 4 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girdi.

Kritik kurumlarda taşlar yerinden oynadı.

Ulaştırma Bakanlığı'nda Atalay yardımcılığı dönemi

Resmi Gazete’nin 33300 sayılı nüshasında yer alan 2026/156 sayılı karara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı koltuğuna Ahmet Hamdi Atalay oturdu. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri uyarınca yapılan bu atama, ulaştırma koridorlarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Sektörün yakından tanıdığı Atalay, devasa altyapı projelerinin ve lojistik yatırımlarının yönetiminde en tepe isimlerden biri olacak. Yeni yardımcının ajandası şimdiden yoğun.

EPDK Kuruluna iki yeni isim

Kararname sadece ulaştırma kanadıyla sınırlı kalmadı. Enerji sektörünün merkezi sayılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) da bu değişim rüzgarından payını aldı. 2026/155 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte üst kurula iki önemli takviye yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Fatih Sayan ile sektörün dinamik isimlerinden Ahmet Çağrı Çiçek, EPDK'nın yeni kurul üyeleri oldu. 4628 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine dayandırılarak yapıldı.