Geçtiğimiz yıl, henüz genç yaşta aramızdan ayrılan Durbay’ı bir kez daha rahmetle anıyorum. Siyasette çalışkanlığı ve genç kuşaklara duyduğu güvenle öne çıkan bir ismin hatırasını yaşatmak elbette kıymetlidir. Bu çerçevede Bornova Belediyesi tarafından kiralanan bir binanın “Gülşah Durbay Gençlik Merkezi” olarak düzenlenmesi, niyet itibarıyla anlamlıdır.

Ne var ki geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen açılış töreni, bu güzel niyetin gölgesinde kalan iki önemli çelişkiyi de ortaya çıkarmıştır.

Taşınmaz Satıp, Bina Kiralama Siyaseti

Son dönemde belediyenin mali politikalarına bakıldığında, dikkat çeken bir tablo görülüyor: art arda gündeme gelen taşınmaz satışları. Kamuya ait mülkleri satarak kaynak üretmeye çalışan bir anlayışın, aynı zamanda bir gençlik merkezi için dışarıdan bina kiralaması ciddi bir planlama sorusunu beraberinde getiriyor.

Eğer belediyenin kendi mülkiyetinde uygun bir taşınmaz yoksa bu ayrı bir strateji eksikliğidir; varsa ve buna rağmen kiralama yoluna gidilmişse, bu kez de kamu kaynaklarının etkin kullanımı tartışılır. Gülşah Durbay gibi bir ismin adını taşıyan merkezin kalıcı bir belediye mülkünde hayat bulamaması ister istemez şu soruyu sorduruyor: Bu gençlere uzun vadeli bir yatırım mı yapılıyor, yoksa geçici bir vitrin mi oluşturuluyor?

Gençlik merkezleri tabela ile değil, sürdürülebilir vizyonla değer kazanır.

Affedilen Nankörlük mü, Ödüllendirilen Sadakatsizlik mi?

Açılışın en tartışmalı boyutu ise törenin sunuculuğunu yapan isimdir: Fatih Ay.

Fatih Ay, CHP Bornova İlçe Başkanlığı’nda ilçe başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden ağır ifadeler kullanmış; bu nedenle parti disiplinine sevk edilmiş ve bir yıl süreyle faaliyet yasağı almıştır. Görevde bulunduğu bir dönemde, kendi partisinin genel başkanına yönelik bu tutum, o gün de parti tabanında ciddi rahatsızlık yaratmıştı.

Bugün gelinen noktada ise tablo daha çarpıcıdır. Bu ismin, CHP İzmir İl Başkanlığı yönetiminin ve üst düzey katılımcıların yer aldığı bir törende sahneye çıkarılması dikkat çekicidir. Üstelik Fatih Ay, halen Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde, çocuk tiyatrosunda eğitmen olarak görev yapmaktadır.

Kendi genel başkanına hakaret etmiş ve o dönemde ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten bir kişinin, belediye bünyesinde görevine devam etmesi ve böylesine sembolik bir açılışta ön plana çıkarılması; parti içi liyakat ve sadakat ölçütlerinin neye göre belirlendiği sorusunu beraberinde getirmektedir.

Törende; Çağatay Güç, Ali Mahir Başarır ve Ömer Eşki gibi isimlerin de yer aldığı düşünüldüğünde, verilen mesajın sembolik anlamı daha da büyümektedir.

Mesele Bir Kişiden Fazlası

Sorun yalnızca bir isim değildir; sorun çifte standart algısıdır.

Parti içinde sudan bahanelerle disipline sevk edilen pek çok partilinin varlığı bilinirken; bazı isimlere gösterilen bu görünür müsamaha, adalet duygusunu zedelemektedir. Parti disiplini kişiye göre değişiyorsa, kurumsal ciddiyet de yara alır.

Gülşah Durbay’ın adı bir gençlik merkezine verilirken, onun temsil ettiği değerlere de sahip çıkmak gerekir: emek, sorumluluk, ölçülülük ve parti kültürüne saygı.

Sonuç

Eğer gerçekten anlamlı ve kalıcı bir adım atılmak isteniyorsa; gençlik merkezi kiralık bir binada değil, belediyenin kendi mülkiyetindeki kalıcı bir yapıda hizmet vermelidir. Parti yönetimi ise disiplin ve liyakat konusunda net, eşit ve tutarlı bir duruş sergilemelidir.

Unutulmamalıdır ki; hatıralar yalnızca isim vererek değil, o ismin temsil ettiği değerlere sahip çıkarak yaşatılır. Aksi halde ortaya çıkan tablo, bir mirası yüceltmeye çalışırken ona gölge düşürür.