Borçlar Kanunu'na göre, binanın gizli tesisatında oluşan çürümeler, dış cepheden sızan yağmur suları veya balkon demirlerinin paslanarak tehlike arz etmesi gibi durumlarda tüm onarım maliyetleri İzmirli ev sahiplerinin sorumluluğundadır. Kiracı, evin taşıyıcı kolonlarını veya sıhhi tesisatını yenilemek için usta tutup binlerce lira harcamaya zorlanamaz. Ev sahibi, kiraladığı mülkün yapısal güvenliğini ve oturuma elverişli durumunu muhafaza edebilmek adına bu devasa bütçeli tamiratları kendi cebinden ödemekle mükelleftir.

Panjur, Ankastre ve Demirbaş Tamiratlarında Sorumluluk

İzmir'deki kiralık dairelerde sıkça karşılaşılan elektrikli panjur sistemleri, ankastre mutfak setleri veya gömme dolaplar gibi eve ait olan sabit demirbaşların durumu da yasal güvence altındadır. Şayet bu cihazlar kiracının kasıtlı bir darbesi veya hor kullanımı sonucu kırılmamışsa, zamanın ve olağan kullanımın getirdiği motor arızaları veya mekanik çökmeler tamamen mülk sahibinin mali yükümlülüğündedir. Bozulan bir panjur motorunun yenisiyle değiştirilmesi veya miadını doldurmuş ankastre fırının tamiri için kiracıdan ücret talep edilemez.

Bina İçi Gündelik Temizlik ve Yatırım Aidatları Çatışması

• İzmir’de apartman ve sitelerde aidatlar, faturanın türüne göre ikiye ayrılır.

• Rutin masraflar (havuz bakımı, asansör bakımı, merdiven yıkama, bahçıvan ücreti vb.) kiracıya aittir.

• Kalıcı yatırım giderleri (çatı aktarımı, ısı yalıtımı, şifreli kapı sistemi vb.) mülk sahibine aittir.

• Kalıcı yatırım giderleri, gayrimenkulün piyasa değerini artıran “demirbaş” sınıfındadır.

• Kiracının kalıcı onarım masraflarından muaf tutulması yasal bir haktır.