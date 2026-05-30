Son Mühür - Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi adeta ikiye bölünürken, genel merkez ve muhalif kanat arasındaki güç savaşı yeni bir boyut kazanmış oldu. Göreve iadesi gerçekleştirilen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkez'de partililerle bayramlaştı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının yanı sıra merak edilen konulardan bir diğeri ise kimlerin bayramlaşma programına katılıp katılmadığı oldu. CHP İzmir milletvekillerinden de bayramlaşma programına katılım olması dikkat çekti.

İzmir'in hangi vekilleri oradaydı?

CHP'nin İzmir Milletvekillerinden 4 tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programına katılım gösterdi. Katılım gösteren milletvekilleri arasında; Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu ve Rahmi Aşkın Türeli yer aldı. Bornova eski Belediye Başkanı Mustafa İduğ, eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karabağlar eski ilçe başkanı Bülent Sözüpek ve CHP Buca Eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da katılım gösterenler arasındaydı.

"Birlikteyiz, umutluyuz ve kararlıyız!"

Bayramlaşma programının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Genel Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz bayramlaşma programı, demokrasi ve dayanışma buluşmasına dönüştü.

Örgütümüzle omuz omuza, aynı inanç ve kararlılıkla bir araya geldik. Bu büyük coşku; Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü hafızasının, örgüt iradesinin ve iktidar yürüyüşünün en güçlü göstergelerinden biridir.

Birlikteyiz, umutluyuz ve kararlıyız." dedi.