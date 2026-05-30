Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West’in İstanbul konseri öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde büyük yoğunluk meydana geldi. Saat 21.00’de başlaması planlanan konser öncesi binlerce müziksever, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum önünde uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından geldiler!

Ünlü sanatçıyı canlı bir şekilde izlemek isteyen çok sayıda kişi günler öncesinden İstanbul’a akın etti. Özellikle farklı şehirlerden gelen gençlerin yoğunluğu göze çarparken, konser alanında yabancı turistlerin de yer aldığı görüldü.

İzmir’den kardeşiyle birlikte konsere gelen Tuna Yalçın, konser biletini satışa çıktığı ilk gün aldığını ifade ederek, Türkiye’de dünya yıldızlarının daha fazla konser vermesi gerektiğini sözlerine ekledi. Alanın beklediklerinden çok daha kalabalık olduğunu ifade eden Yalçın, konserin unutulmaz geçmesini beklediklerini belirtti.

Yoğun ilgi!

Konsere arkadaşıyla birlikte gelen Leyna Nil Göktan ise büyük bir stadyum atmosferinde gerçekleşecek organizasyonun çok daha etkileyici olacağını düşündüğünü ifade etti. Kapılar açılmadan oluşan kalabalığın bile konserin büyüklüğünü gösterdiğini ifade eden Göktan, organizasyona ilginin beklentilerin üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.

