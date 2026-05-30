Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçmiş yıllarda Parti Meclisi ve Bayraklı İlçe Başkanlığı gibi önemli görevler de üstlenmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Didem Gültekin, İzmir’de mutlak butlan aleyhinde gerçekleşen protestolarda Kemal Kılıçdaroğlu ve Mahir Polat aleyhindeki sloganların arkasındaki ismin Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen olduğunu öne sürmüştü. Gültekin'in bu iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat cephesinden bir hamle geldiği öğrenildi.

Polat, Türkmen'i aradı!

Özgür Özel’in İzmir’de 5 gün önce düzenlediği mitingde bir grup genç “Hain Mahir Polat” ve “İzmir’in utancı Mahir Polat” şeklinde sloganlar atmıştı. Gelen bilgiler çerçevesinde, Gültekin tarafından bu sloganların CHP’ye AK Parti’den katılan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen tarafından attırıldığı iddia edilmişti. İddiaların ardından Mahir Polat'ın harekete geçtiği öğrenildi. Polat'ın, Mehmet Türkmen’i ve CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı’nı aradığı iddia edildi. Gerçekleştirilen görüşme sonucunda Mahir Polat'ın beklemediği bir cevap aldığı belirtildi. Türkmen’in “Bana hain, İzmir’in utancı diye sloganlar attırıyorsunuz” diyen Polat’a “Hayır biz attırmadık ama bütün Türkiye sizin için aynı şeyi söylüyor” şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.

CHP'li Korkmaz'dan Mehmet Türkmen yorumu: "Hiçbir zaman gerçek anlamda CHP'li olmadı!"

CHP'li Ayşe Korkmaz ise slogan tartışmalarının ışığında Mehmet Türkmen'i hedef aldı. Tıpkı Gültekin gibi bu sloganların arkasında Mehmet Türkmen'in olduğunu öne süren Korkmaz, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na “Hain Kemal” sloganı attıran, yine İzmir Milletvekilimiz Mahir Polat için “İzmir’in utancı Mahir Polat” sloganları organize eden kişinin; eski AKP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen olduğu ortaya çıktı.

Türkmen hiçbir zaman gerçek anlamda CHP’li olmadı; o hep AKP’li kaldı.

Kemalpaşa Ulucak’taki kendi arazilerini usulsüz şekilde imara açtırdığı iddialarıyla gündeme gelen Türkmen, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçildikten sonra ise ilk iş olarak çok sayıda belediye emekçisini işten çıkararak insanların ekmeğiyle oynadı." dedi.