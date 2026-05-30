Acer Nitro Blaze Link ve MSI Claw 8 EX AI Plus, oyun severlerin gündemine aynı anda oturdu. Biri buluttan oyun oynamaya, diğeri ise gücü doğrudan cihazdan almaya odaklanıyor. Yani iki cihaz, oyunculuğa tamamen zıt iki yaklaşımı temsil ediyor.

Acer Nitro Blaze Link nasıl bir cihaz?

Acer Nitro Blaze Link, baştan sona bulut oyunculuğa göre tasarlanmış bir ürün. Bu yüzden donanım tarafında oldukça mütevazı bir profil çiziyor. Cihaz, oyunları yerel olarak çalıştırmak yerine bir "aracı" gibi davranıyor; tıpkı Logitech G Cloud mantığında.

Teknik tarafta 7 inç boyutunda 1920×1200 piksel çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. Yanında yalnızca 1 GB LPDDR4 RAM ve 8 GB eMMC depolama yer alıyor. Bu düşük donanım, cihazın oyunları işlemediğini, sadece akışı sağladığını gösteriyor. Model yılın son çeyreğinde satışa çıkacak; ancak fiyatı henüz açıklanmadı.

MSI Claw 8 EX AI Plus hangi güçle geliyor?

MSI Claw 8 EX AI Plus ise tam tersi bir felsefeye sahip. Bu cihaz oyunları doğrudan kendi üzerinde, yerel olarak çalıştırmaya odaklanıyor. Dolayısıyla donanım tarafında çok daha iddialı bir tablo sunuyor.

Gücünü Intel'in Arc G3 Extreme işlemcisinden alan konsol, 32 GB LPDDR5x RAM ile yapılandırılabiliyor. Depolama tarafında ise tek bir NVMe M.2 SSD yuvası taşıyor. Ekran tarafında 8 inç boyutunda, 1920×1200 piksel çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip dokunmatik bir panel kullanılmış. Bu özellikleriyle cihaz, gerçek anlamda taşınabilir bir oyun bilgisayarı kimliği taşıyor.

İki el konsolu kimler için uygun?

Bu iki cihazın karşılaştırması aslında oldukça net. Bulut üzerinden oyun oynamaya alışkın, hafif ve uygun bir cihaz arayanlar için Acer Nitro Blaze Link mantıklı bir seçenek olabilir.

Buna karşılık tam performans isteyen, oyunları cihazında pürüzsüz çalıştırmak isteyen oyuncular için MSI Claw 8 EX AI Plus daha cazip duruyor. MSI'ın bu modeli için de henüz bir fiyat paylaşılmadı. Yine de iki cihazın aynı dönemde tanıtılması, el konsolu pazarındaki çeşitliliğin giderek arttığını ortaya koyuyor.