Honor Win Turbo, daha önce duyurulan Win ve Win RT'nin ardından tanıtıldı. Adından da anlaşılacağı gibi cihazın en büyük kozu, 10.000 mAh kapasiteye ulaşan devasa bataryası. Bu da onu uzun pil ömrü arayanların radarına anında soktu.

Honor Win Turbo özellikleri neler?

Cihaz gücünü MediaTek Dimensity 8500 işlemciden alıyor. Yanına eklenen 12 GB ya da 16 GB RAM seçenekleriyle birlikte performans tarafında iddialı bir konum hedefliyor.

Ekran tarafında 6,7 inç boyutunda bir OLED panel kullanılmış. 120 Hz yenileme hızı sunan ekran, hem akıcı bir kullanım hem de keyifli bir görüntü deneyimi vaat ediyor. Yani Honor, yüksek bataryayı temel performans özelliklerinden ödün vermeden sunmaya çalışıyor.

Honor Win Turbo kamera ve batarya tarafında ne sunuyor?

Telefonun arkasında 50 megapiksel geniş açı ve 5 megapiksel ultra geniş açı kameralardan oluşan ikili bir sistem yer alıyor. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 16 megapiksellik bir sensör bulunuyor.

İşin yıldızı tabii ki batarya. 10.000 mAh kapasiteli pil, 80W kablolu şarj desteğiyle birlikte geliyor. Bu sayede dev batarya, yaklaşık 90 dakikada tamamen dolabiliyor. Bu kadar yüksek kapasitenin makul bir sürede şarj edilebilmesi, modeli öne çıkaran detaylardan biri.

Honor Win Turbo, Win ve Win RT'den nasıl ayrılıyor?

Turbo modelin diğer iki cihazdan en belirgin farkı soğutma tarafında. Win ve Win RT'de bulunan fanlı soğutma sistemi, bu modelde yer almıyor. Yani Honor, Turbo'yu biraz daha sade bir donanım anlayışıyla konumlandırmış.

Cihaz üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor ve başlangıç fiyatı yaklaşık 340 euro seviyesinde bulunuyor. Bu fiyat etiketiyle Honor Win Turbo, özellikle yüksek pil ömrünü uygun bütçeyle birleştirmek isteyen kullanıcıları hedefliyor. 10.000 mAh kapasitenin artık birçok markada görülmeye başlaması da bu segmentteki rekabetin önümüzdeki dönemde iyice kızışacağının habercisi.