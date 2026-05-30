Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, dikkat çeken gelişmeler de beraberinde geliyor. Bugün, CHP'nin yeniden genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma programında bir araya geldi.

Aynı zamanda Özgür Özel'de Ankara'da Güvenpark'ta bayramlaşma programı çerçevesinde yurttaşlarla bir araya geldi. Bayramlaşma programlarının ardından parti içindeki bölünme gözlere daha çok çarparken, CHP'nin bünyesinde bulunan önemli isimlerin de hangi tarafta olduğu yakından takip ediliyor. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, bu kapsamda sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



"Bu mücadele koltuk için değil demokrasi için…"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yücel, "Bu mücadele koltuk için değil demokrasi için… Bu mücadele gelecek nesiller için… Bu mücadele girdiği ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisini 1. parti yapanların mücadelesi, Bu mücadele iktidarla yürüyenlerin değil, iktidara yürüyenlerin mücadelesi…" ifadelerini kullandı.