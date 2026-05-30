Son Mühür - CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte CHP'nin yeniden başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu bugün parti Genel Merkezi'nde partililerle bir araya geldi. Aynı saatlerde ise Özgür Özel'in çağrısıyla yine yoğun bir kalabalık Güvenpark'ta buluştu. Parti içinde bu bölünmenin yankıları sürmeye devam ederken, Özgür Özel'e milletvekilleri ve belediye başkanlarından destek mesajları da gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir destek mesajı da Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'dan geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan ve Özgür Özel'e desteğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Onlar yolun sonunda, biz yolun başındayız! Milletimiz yeniden ayağa kalkıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Ankara’da tarihi bir bayramlaşma yaşadı. Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin birinci partisi yapan, babaocağının gerçek evlatları değişimin ve umudun sesidir.

Zafer, direnenlerin, inananların ve asla vazgeçmeyenlerindir." ifadelerini kullandı.