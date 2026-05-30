Son Mühür - Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi adeta ikiye bölünmüş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme hamlesiyle yeniden koltuğa oturması ve genel merkez binasını polis eşliğinde devralmasının ardından, gözler il örgütlerinin takınacağı tavra çevrilmişti. Krizde en kritik hamlelerden biri, partinin en güçlü kalelerinden olan İzmir’den geldi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yaşanan bu liderlik yarışında net bir tavır koyarak görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’in yanında yer aldığını ilan etmişti. Özgür Özel bugün Ankara Güvenpark'ta buluşurken, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de Özel'in yanında yerini aldı.

Güvenpark'taki buluşmanın ardından binlerce kişi Özgür Özel'in önderliğinde Anıtkabir'e yürüdü. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Güç, Genel Başkanımız Özgür Özel, örgütümüz ve binlerce partilimizle birlikte bayramlaşmamızın ardından Anıtkabir'e yürüyoruz.

CHP'nin gücü atanmışlarda değil, örgütün iradesindedir." ifadelerini kullandı.