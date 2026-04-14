Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir il eski Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tutuklu yargılandığı kooperatif yolsuzluğu davasına son olarak CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol de eklenmişti.

Hem İzmir'in hem de CHP Genel Merkezi'nin ana gündem maddelerinden biri olan süreçle ilgili dikkat çekici gelişme CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in adının da davayla ilgili bilirkişi raporunda yer alması oldu.



Deniz Yücel'in eşine ait sigorta şirketi...



İZBETON merkezli kooperatif yolsuzluğuna Deniz Yücel'in gölgesini düştüğünü ortaya çıkaraj bilirkişi raporuna göre, iddialara konu olan S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’nin sigorta ve kasko işlemleri, Deniz Yücel'in eşi Gönenç Bilgin Yücel'e ait Artı Gönenç Sigorta'da yapılmıştı.

Siyasette etik tartışmalarını alevlendiren gelişme, Deniz Yücel'in CHP il başkanı olduğu dönemde partiden zorla uzaklaştırılan isimlerin tepkisine neden oldu.

CHP Tire İlçe Başkanı olduğu dönemde ormanları yok edecek maden girişimine dikkat çekmek için kullandığı görsel nedeniyle partiden uzaklaştırılan ve sonrasında da dönüşüne izin verilmeyen Hakan Şenoyar, Deniz Yücel'in adının kooperatif yolsuzluğu davasının bilirkişi raporundan çıkmasını değerlendirdi.



Kötü siyasetçi, iyi siyasetçiyi kovar...



“Kötü mal iyi malı piyasadan kovar; kötü siyasetçi de iyi siyasetçiyi siyasetten siler.” hatırlatmasında bulunan Hakan Şenoyar,

''Denetimin zayıf olduğu her yerde sonuç aynıdır: kalite ve gurur çekilir, biat ve vasat kalır'' mesajı verdi.



Maalesef bunun gibi vekiller...



''Hep söyledik, yine de söylüyoruz. Üyelerin ve parti örgütünün seçtiği, güvendiği ve onların görevlendirdiği hiçbir milletvekili bu kadar rantın içine bulaşmaz'' vurgusunda bulunan Şenoyar,

''Ahlaklı, onurlu olur ve gerçekten partisine, parti örgütüne yakışan davranışlar içinde bulunur. Ön seçim olmazsa maalesef bunun gibi milletvekilleri daha çok çıkar.

Gelirler bir de onurlu, biat etmeyen ve siyaseti ekonomik ikbal için yapmayan emekçileri görevden alır aldırtır. CHP Torbalı İlçe Başkanı Erol Günaydın'ı neden görevden aldın Deniz Yücel?'' Diye sordu.