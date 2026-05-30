Türkiye'de sörfün en önemli noktalarından biri olarak İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı bölgesi ön plana çıkıyor. Sörf sporunun Türkiye'deki gelişimine öncülük eden noktaların başında gelen Alaçatı, son yıllarda yaşadığı değişimle sörfçüleri adeta çileden çıkarmış durumda. Bu kapsamda bir eleştiri ve tepki de eski milli yelkenci ve spor yorumcusu olan Adnan Aybaba'dan geldi. Alaçatı'da adeta isyan eden Aybaba, "15 yıl önce sörfçülerle dolu olan sahalar daralmış, spor geri plana itilmiş. Her şey futbol değil! Ülkenin en önemli spor merkezlerinden birinin bu hale gelmesi hepimiz adına utanç verici." ifadelerini kullandı.

Bir video paylaşan Adnan Aybaba, "15 yıl önce, daha önceleri de geliyordum ben milli yelkenciydim. Burada Çeşme'de milli takım olarak kamp yapardık. O zaman yaklaşık 40-45 yıl önce geldiğimde şimdi 15 yıl sonra çocukları bu sörf merkezine getiriyordum. Görüyorsunuz, izliyorsunuz. am bir rezalet. Dünyanın en önemli sörf merkezlerinden Alaçatı'da şu durumu görüyor musunuz? Hep futbol konuşuyoruz ya... Tam bir drama. Her yer inşaat her yer yazlıklar. Rant olmuş Çeşme. Artık ileride 5-10 yıl sonra ne olur buralar bilemiyorum. Dünyanın en önemli sörf merkezlerinden Alaçatı'nın, evlatlarımızın çocuklarımızın yetişsin iyi evlat olsun, iyi çocuklar olsun, iyi spor adamları olsun, iyi spor evlatları olsun dediğimiz yerin rezilliğini görüyor musunuz? Buyurun size Alaçatı'nın utanılacak hali. Ne hale getirdik." dedi.