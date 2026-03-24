Şimdi...

Bu yazının başlığına bakıp...

Diyeceksiniz ki...

“İzmir doğru seçim mi?”

Hem de nasıl!

Çünkü...

İzmir gibi bir kent...

Türkiye'nin moda ve hazır giyim sektöründe...

Tarihi kökenleri ve güçlü üretim altyapısıyla...

Çok önemli bir merkez olarak anılıyor...

Çünkü...

Özellikle tasarım odaklı üretim...

Gelinlik, damatlık ve abiye sektörlerinde öncü rol oynayan...

Efsane bir şehirden söz ediyoruz...

Neden?

Çünkü, modanın yaratıcı süreçlerinde...

“Dün... Bugün... Yarın...”

İzmir hep “moda”nın doğduğu...

Efsane merkezlerden biri olarak anılıyor ve...

O kentin “nazar boncuğu” özelliği...

Her daim dikkatleri çekmeye devam ediyor...

Meraklıysanız, “yüzde 100” şunu sorarsınız!

Neden?

İzmir söz konusu “yaratıcı moda” olunca...

Nasıl bu kadar çekici olabiliyor?

İşte, o sorunun cevabı!

*

Bu kadim kent, her şeyden önce...

Özellikle gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe düzenlenen...

Devasa fuarlarımız (IF Wedding Fashion) ve organizasyonlarla (İzmir Fashion Week) halihazırda modanın “kalbinin attığı” merkezler olarak anılıyor... Böylesi yüksek organizasyonlar, deyim yerinde ise “İzmir’i kanatlandırıyor...” Daha ne olsun?

*

Gelelim, yarın akşama...

(25 Mart Çarşamba / Saat: 19:15)

Bu güzel şehir bir yıl arayla...

“İzmirli Modacı Meriç Sefer”in...

Göz kamaştıran “ikinci defilesi” podyuma çıkıyor...

Yer; İzmir “İstinye Park / Grand Hayat Otel”

Yılların ustası Modacı Ertan Kayıtken’in katkılarıyla...

Ve, şimdi söz...

Bu renkli dünyanın genç yeteneklerinden Meriç Sefer’de:

“Bu yıl sezonun ikinci defilesi için İzmir’den; Türkiye’nin karşısındayız... Bir yıllık yoğun atölye çalışmasının ardından oluşturduğum (NOVA / Parlayan yıldız) koleksiyonumuzu, baş manken Güzide Duran, Yüksel Ak ve İvana Sert sunacak... Özel konuklarımızdan biri de Burcu Güneş... Defilemde Doğu'nun “etnik dokusu” ile Batı’nın “modern dünyası”nı sentezleyip, hayal dünyamı ve yaratıcılığımı masalsı bir atmosferde konuklarıma sunmanın heyecanını yaşıyorum... Brokar kumaşların, kristalize dokuların, dantelin zarif dokusu, takı ve aksesuarla tamamlanan koleksiyonumda, Türk Kadını’nın dünya moda vitrininde nasıl olması gerektiğini yansıtıyorum... Önümüzdeki süreçte imzamı attığım defilelerle hep birlikte İzmir’i de taçlandıracağız...”

*

Bitiriyoruz...

Bu yazının başında da belirtmiştik...

Söz konusu “moda” ise...

İzmir “lider” olmak istiyor...

Başaracak...

Çünkü...

Bundan böyle “moda güneşi” İzmir’den doğacak...

Nokta...

Hamiş: İzmir, moda başkenti olma sürecini özellikle “gelinlik” ve “abiye” sektöründe düzenlediği uluslararası fuarlar ve güçlü tasarım altyapısıyla “taçlanarak” bugünlere geldi... Ne kadar güzel değil mi?

Sonsöz: “Bir kadının elbisesi, dikenli bir çit gibi olmalıdır... Kadının görüntüsünü engellememeli ama amacına hizmet etmelidir... / Sophie Loren - Dünyaca ünlü İtalyan aktris ve seks sembolü... An itibarıyla 91 yaşında...”