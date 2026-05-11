Son Mühür - Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Katmandu seferini gerçekleştiren tarifeli yolcu uçağı, Nepal’deki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra çıkan yangın riski nedeniyle acil tahliye edildi. Uçakta bulunan 273 yolcu ile 11 kişilik mürettebat, şişme tahliye kaydırakları kullanılarak güvenli şekilde uçaktan çıkarıldı. Nepal Sivil Havacılık Kurumu, tüm yolcuların herhangi bir sorun yaşanmadan tahliye edildiğini açıkladı.

Yangının nedeni belli oldu

Nepal Sivil Havacılık Kurumu yöneticilerinden Devchandra Lal Karna, BBC Nepalce Servisi’ne yaptığı açıklamada, uçağın fren sistemine hidrolik yakıt sızdığının değerlendirildiğini ve bunun duman ile yangına yol açtığını söyledi. İtfaiye ekiplerinin alevlere kısa sürede müdahale ettiğini belirten Karna, yolcu ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini ifade etti. Karna ayrıca, İstanbul’dan havalanan uçağın yerel saatle 06.36’da iniş yaptığını ve uçakta yangın dışında herhangi bir hasar oluşmadığını aktardı. Reuters’a konuşan bir Nepalli yetkili ise uçakta toplam 277 kişinin bulunduğunu öne sürdü.

THY İletişim Başkanı açıkladı

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ilk incelemelere göre olayın hidrolik borusunda yaşanan teknik arızadan kaynaklandığını açıkladı.

Üstün, X platformundaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TK726 sefer sayılı İstanbul–Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

Tahliye süreci başarı ile tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış, uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın, hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir."