Ferdi Zeyrek’i Doğum Gününde Anmak

Bazı doğum günleri vardır; pasta kesilmez, mumlar üflenmez ama kalpler sessizce bir ismi anar. Bugün de öyle bir gün. Manisa’nın hafızasında derin bir iz bırakan merhum Ferdi Zeyrek’in doğum günü.

Normalde doğum günleri umutla, yeni başlangıçlarla ve geleceğe dair planlarla anılır. Fakat hayat bazen insanlara başka bir kader yazar. O zaman doğum günü bir kutlama değil, bir hatırlama gününe dönüşür. Bugün Manisa’da pek çok insan için tam olarak böyle bir gün.

Ferdi Zeyrek’i anlatmak için sadece “belediye başkanıydı” demek yeterli değil. Çünkü o, makamın sınırlarına sığmayacak kadar farklı bir profil çizmişti. Onu tanıyanların hafızasında kalan şey, protokol konuşmaları ya da resmi törenler değil; halkla kurduğu samimi bağdı.

Siyaset çoğu zaman mesafeli bir alan olarak görülür. İnsanlar yöneticilerini genellikle uzak, ulaşılması zor kişiler olarak düşünür. Oysa Ferdi Zeyrek bu kalıpları kıran bir isimdi. Onu sokakta görmek mümkündü. Bir esnafın dükkânında çay içerken, bir mahalle toplantısında insanları dinlerken ya da bir vatandaşın derdini sabırla dinlerken görmek mümkündü.

Belki de bu yüzden kısa sürede insanların gönlünde yer edindi. Çünkü insanlar samimiyeti hisseder. Yapmacık olanla gerçek olanı ayırt etmek zor değildir. Ferdi Zeyrek’in siyaseti de işte bu samimiyet üzerine kuruluydu.

Yerel yönetimler aslında bir şehrin nabzının attığı yerdir. Belediyecilik sadece asfalt dökmek ya da bina yapmak değildir. Asıl mesele, insanların hayatını kolaylaştıracak bir şehir kurabilmektir. Sosyal adaletin, dayanışmanın ve ortak yaşam kültürünün güçlenmesidir.

Ferdi Zeyrek’in belediyecilik anlayışı da tam olarak bu noktada şekilleniyordu. O, kenti sadece fiziksel olarak büyütmeyi değil, sosyal olarak da güçlendirmeyi hedefleyen bir bakış açısına sahipti. Çünkü şehirler yalnızca binalardan ibaret değildir; şehirleri şehir yapan insanlardır.

Bugün geriye dönüp baktığımızda, onun adını anarken aslında bir anlayışı da hatırlıyoruz. Halkla arasına duvarlar örmeyen bir yönetim anlayışını… Makamın gücünü değil, sorumluluğunu öne çıkaran bir yaklaşımı…

Siyaset çoğu zaman sert tartışmaların ve keskin ayrımların olduğu bir alan. Fakat bazı insanlar vardır ki farklı görüşlere sahip olanların bile saygısını kazanır. Çünkü onların tavrı kavgadan değil, hizmetten yanadır.

Ferdi Zeyrek de tam olarak böyle bir isimdi. Onun için siyaset, rakipleri düşman görmek değil; şehir için en iyisini yapmaya çalışmaktı. Bu yüzden onu sadece destekleyenler değil, farklı düşünen insanlar da saygıyla anıyor.

Bir şehir için en büyük miras, ardında güven bırakmış yöneticilerdir. Çünkü güven duygusu kolay oluşmaz. İnsanlar ancak samimiyet gördüklerinde ve sözle eylem arasındaki uyumu fark ettiklerinde güvenirler.

Ferdi Zeyrek’in en büyük mirası da belki tam olarak buydu;İnsanların kalbinde bıraktığı güven.

Bugün doğum gününde onu anarken aslında şunu da hatırlıyoruz: Bu ülkenin siyasetinde samimiyete, dürüstlüğe ve halka yakın yöneticilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Çünkü toplumların gücü sadece ekonomik verilerle ölçülmez; aynı zamanda yöneticileriyle kurdukları güven ilişkisiyle ölçülür.

Ferdi Zeyrek, belki uzun yıllar görev yapma fırsatı bulamadı. Belki gerçekleştirmek istediği pek çok hayali yarım kaldı. Ama bazen bir insanın bıraktığı etki, görev süresinden çok daha büyük olur.

Bugün Manisa’nın sokaklarında onun adı anıldığında insanların yüzünde hem bir saygı hem de bir hüzün beliriyorsa, bu boşuna değildir. Çünkü bazı insanlar makamlarıyla değil, karakterleriyle hatırlanırlar.

Doğum gününde onu anmak aslında bir vefa borcudur. Bir şehrin hafızasında iz bırakan bir isme duyulan saygının ifadesidir.

Belki bugün doğum günü pastası yok. Belki kutlama yok. Ama bir şehrin kalbinde yaşayan bir isim var.

Ve bazen bir insan için en büyük doğum günü hediyesi de budur:

Ardından saygıyla anılmak.

Doğum gününde Manisa’nın emekçi ruhlu belediye başkanı Ferdi Zeyrek’i rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onun adı, sadece bir dönemin belediye başkanı olarak değil; halkla aynı yolu yürüyen bir şehir yöneticisi olarak hatırlanmaya devam edecek.