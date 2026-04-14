Aliağa'dan yola çıkıp Torbalı'daki bir fabrikaya görüşmeye gitmek veya Çiğli'den Gaziemir'e geçmek, İZBAN, metro ve otobüs aktarmalarıyla bile ciddi bir ulaşım bütçesi gerektiriyor. Cebinde dolmuş parası olmayan, görüşmeye giderken giyeceği temiz bir kıyafeti bulunmayan binlerce İzmirli için iş aramak psikolojik bir eziyete dönüşüyor. Bu devasa sorunu çözmek adına harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'deki işsizlerin yüzünü güldürecek ve onlara derin bir nefes aldıracak çok özel bir maddi teşvik paketini duyurdu.

6.630 Lira İle İş Arama Stresine Son

İzmir'de hayata geçirilen bu vizyoner program sayesinde, ekonomik zorluklar yüzünden iş arayışını askıya alan vatandaşlara tam 6.630 TL'ye kadar nakdi destek verilecek. Bu bütçe, bir işsizin mülakat süreçlerinde ihtiyaç duyacağı yol, yemek ve kılık kıyafet gibi tüm temel harcamalarını sıfırlamak üzere tasarlandı. Verilecek olan ödenek, İzmirli vatandaşın içinde bulunduğu maddi durumun ağırlığına göre şekillenecek ve duruma göre tek bir seferde hesaba geçebileceği gibi, ihtiyaca binaen parça parça da tahsis edilebilecek. Hızlı ve erişilebilir olmayı ilke edinen bakanlık, İzmirlileri banka kuyruklarında süründürmemek adına ödemeleri PTT şubelerine ve kamu bankalarına yönlendirdi. Hiçbir banka hesabınız olmasa dahi, sadece kimliğinizle giderek adınıza yatan bu meblağı anında nakit olarak çekebiliyorsunuz.

İzmir’de Kimler Bu Desteği Alabilecek?

Bu benzersiz yardımdan faydalanmanın ilk ve en önemli kuralı, fiziksel olarak çalışmaya engeli bulunmamak ve gerçekten bir iş sahibi olmak için çaba sarf etmek. Ancak bu çabayı ispatlamanın resmi bir yolu var. İzmir'de ikamet ettiğiniz ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yolunu tutarak kendinizi ihtiyaç sahibi olarak sisteme kaydettirmeniz şart. Devletin kayıtlarında yoksul veya dar gelirli olarak görünmeyen, sadece "işsizim" diyerek başvuran İzmirlilerin talepleri işleme alınmıyor. Resmi evrak ve gelir testleri bu sürecin omurgasını oluşturuyor.

Kritik Detay: İşe Girme Şartı Aranmıyor

İzmir'deki iş arayanları en çok rahatlatacak detay ise sistemin sonucuna odaklanmaması. Hükümet, bu programda "Destek verdim, mutlaka işe girmelisin" baskısı kurmuyor. Kamu kurumları tarafından ayarlanan veya yönlendirilen resmi bir iş görüşmesine katılırsanız, mülakatınız ne kadar kötü geçerse geçsin veya işveren sizi reddetse dahi bu 6.630 TL'lik desteği almaya hak kazanıyorsunuz. Sistem, İzmirli vatandaşın iş arama cesaretini kırmadan, sadece gösterilen emeği ve görüşmeye gitme iradesini maddi olarak ödüllendiriyor.