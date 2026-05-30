İzmir’in Bayındır ilçesinde etrafı çitlerle çevrili gizemli bir çiftlik, jandarmanın şafak operasyonuyla darmadağın oldu. Fatih Mahallesi Hastımarı mevkisinde yer alan araziye lüks araçların sürekli girip çıkması üzerine şüphelenen ekipler harekete geçti. Kumarbazların ve yasa dışı dövüş meraklılarının mesken tuttuğu alana baskın düzenleyen jandarma, içeride tam teşekküllü bir yeraltı arenası buldu.

Baskın anında içerideki kalabalık panikle kaçışmaya çalıştı. Tam bir kaos yaşandı.

Çadırın içinden ahşap tribün ve dövüş podyumu çıktı

Çiftlik arazisine sızan jandarma ekipleri, dışarıdan sıradan görünen ama brandalarla gizlenmiş çadır şeklinde bir yapıyla karşılaştı. İçeri girildiğinde ise manzara netleşti. Kumar organizatörleri, izleyiciler için özel ahşap tribünler inşa etmiş ve tam orta kısma da kanlı dövüşlerin yapıldığı bir podyum yerleştirmişti.

Arazide ve baskın sırasında kaçmaya çalışan S.A. isimli şüphelinin aracında arama yapıldı. Aramalarda, dövüştürülmekten bitap düşmüş ve vücutlarında derin yaralar bulunan 5 Hint horozu ele geçirildi.

Operasyonun ardından jandarma üç ismi kelepçeleyerek gözaltına aldı. Arazi sahibi olduğu belirlenen N.G., organizatörlükle suçlanan Y.G. ve aracında yaralı hayvanlar bulunan S.A. jandarma karakoluna götürüldü.

Yaralı horozlar hayvansevere teslim edildi

Can çekişen yaralı horozlar için hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Bayındır Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları hayvanları ilk kontrolden geçirdi. Tedavileri tamamlanan horozlar, güvenli bir ortamda bakılmaları amacıyla yediemin sıfatıyla gönüllü bir hayvansevere teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "Hayvanlara işkence ve kötü muamele" suçlarından yasal işlem başlatıldı. Jandarma bölgedeki denetimlerini sıklaştırdı.

