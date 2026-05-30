Son Mühür - CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının ardından sular durulmuyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte partinin başına yeniden geçen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00 sularında partililerle Genel Merkez binasında bir araya geldi. Aynı saatlerde Özgür Özel ise, Güvenpark'ta çok sayıda kişiyle buluştu. CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki alanda toplanan kalabalık tarafından, "Özgür Gelecek, Özgür Türkiye” sloganları atıldı. Güvenpark'ta yoğun bir kalabalık hakim olurken buluşmanın ardından on binlerce kişi Özgür Özel'in liderliğinde Anıtkabir'e yürüdü.

Anıtkabir'de yoğun kalabalık!

Güvenpark'ta bir araya gelen on binlerce kişi buluşmanın ardından, Özgür Özel’in arkasından Anıtkabir'e yürüdü. Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kol kola bir şekilde Anıtkabir'e yürürken, çevik kuvvet yoğunluk gerekçesiyle Anıtkabir'e girişi kapattı. Gelen bilgiler çerçevesinde yurttaşların parça parça içeri alındığı ifade edildi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de Özgür Özel'in yanında Anıtkabir'e yürüyen isimler arasında yer aldı. Yurttaşlar tarafından "Dik dur eğilme, seninleyiz ve mücadeleye devam" sloganları atılırken, Özgür Özel Anıtkabir'e çelenk bıraktı. O esnada yaşanan izdiham ise dikkatlerden kaçmadı.