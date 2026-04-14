Son Mühür/Gökmen Küçüktaşdemir- Buca sokaklarında bugünlerde en çok konuşulan konu, ilçenin kaderini baştan aşağı değiştirecek o devasa plan.

Yıllardır "ha çıktı ha çıkacak" denilen, 18 mahalleyi birden ilgilendiren kentsel dönüşüm hamlesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden nihayet onay aldı. Bin 305 hektarlık devasa bir alandan bahsediyoruz; yani Buca’nın neredeyse yarısı yeniden kurgulanıyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, bu kararın ardından yaptığı açıklamada oldukça heyecanlıydı. Duman, bu planı Buca’nın sadece bugünü değil, önümüzdeki 50 yılını kurtaracak bir vizyon olarak tanımlıyor.

Bucalıların ortak derdine kökten çözüm

Buca’da yaşayan herkesin ortak derdi malum Trafik. İşte bu yeni plan, tam da bu yaraya parmak basıyor. İzmir Çevre Yolu’ndan başlayıp Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı’na kadar uzanacak olan tam 60 metre genişliğinde yeni bir yol geliyor. Düşünün, Üçkuyular Meydanı’nın o bitmek bilmeyen keşmekeşini bu yeni bulvar çözecek. Sadece asfalt döküp geçmek de yok; bu yeni ulaşım hattı Buca Metrosu’yla, bisiklet yollarıyla ve duraklarla iç içe olacak. Yani Buca, yıllar sonra gerçek bir ulaşım omurgasına kavuşmuş olacak.

Yeni yol planı nereleri kapsıyor?

Peki, bu plan nereleri kapsıyor derseniz; liste epey uzun. Buca Koop’tan Çamlıkule’ye, Yıldız’dan Efeler’e kadar 14 mahalle tamamen, İnkılap ve Adatepe gibi 4 mahalle de kısmen bu değişimden payını alacak. Başkan Görkem Duman, "Vakit kaybetmeye niyetimiz yok" diyerek Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü çoktan kurduklarını müjdeledi. Hedef net: Eski, yorgun ve depreme karşı dayanıksız binaların yerine; parkı, otoparkı ve geniş kaldırımı olan modern yaşam alanları inşa etmek.

Buca, artık eski Buca olmayacak

Bu sadece bir "binaları yıkıp yapma" projesi değil; Buca’nın sosyal hayatını da ayağa kaldırma hamlesi. Planın detaylarında geniş refüjler, yeni ticaret alanları ve mahallelinin nefes alacağı sosyal donatılar var. Başkan Duman, bu büyük kararda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ve tüm meclis üyelerine teşekkür ederken, Buca’nın artık estetik ve güvenli bir kimlik kazanacağının altını çizdi.

