İzmir’de klasik otomobil tutkunları bir araya geldi. AnadolFest 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festivalde, Türkiye’nin ilk seri üretim yerli otomobili olan Anadol’un farklı modelleri İnciraltı Demokrasi Meydanı’nda sergilendi. İzmir Anadol Kulübü ile Balçova Belediyesi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyona, otomobil meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Festival alanında 1967 ile 1991 yılları arasında üretilen toplam 45 Anadol marka araç ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Restorasyonlu araçlar da vardı!

Festivalde yer alan araçların önemli bir kısmının orijinal yapısına sadık kalınarak restore edildiği ifade edildi. Özellikle fabrikadan çıktığı ilk günkü görünümünü koruyan arabalar, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği araçlar arasında kendine yer buldu.

“Beyaz Güvercin” festivalin yıldızı!

Festivalin en dikkat çeken araçlarından biri ise bir televizyon dizisinde kullanılan ve “Beyaz Güvercin” adıyla bilinen otomobil olarak dikkat çekti.