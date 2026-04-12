Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa, İzmir'de karşı karşıya geldi. Taraftar tepkisi, son dakika kırmızı kartı ve peş peşe gelen gollerin damga vurduğu doksan dakikada dengeler son anlarda değişti. Peki, küme düşme hattını ve üst sıraları yakından ilgilendiren bu zorlu randevuda tribünleri isyan ettiren anlar nasıl gelişti? İşte maçın kırılma noktaları...

İLK YARIDA EŞİTLİK BOZULMADI

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Göztepe, 24. dakikada Juan'ın fileleri havalandırmasıyla öne geçti. Kasımpaşa bu gole ilk yarının duraklama anlarında karşılık verdi.

Soyunma odasına girilmeden hemen önce, 45+1. dakikada sahneye çıkan Mortadha Ben Ouanes skora dengeyi getirdi. İlk kırk beş dakika karşılıklı gollerle tamamlandı.

TRİBÜNLERİ İSYAN ETTİREN PEŞ PEŞE GOLLER

İkinci yarıda rüzgarı arkasına alan Kasımpaşa, 52. dakikada Adrian Benedyczak'ın attığı golle deplasmanda üstünlüğü yakaladı. Maçın 76. dakikasında ise Filip Krastev'in kendi kalesine attığı gol, ev sahibi ekipte ciddi bir sarsıntı yarattı.

Skor tabelasının 3-1'e gelmesiyle birlikte tribünlerde tansiyon yükseldi. İki farklı geriye düşen Göztepe'de taraftarlar, santra vuruşunun hemen ardından takımlarını ıslıklayarak duruma sert bir reaksiyon gösterdi.

SON DAKİKALARDA ÇARPICI GERİ DÖNÜŞ VE KIRMIZI KART

Taraftarın tepkisinin ardından oyuna ağırlığını koyan İzmir ekibi, 82. dakikada kazanılan penaltı atışında Jeferson ile farkı bire indirdi. Baskısını daha da artıran sarı-kırmızılılar, 89. dakikada Malcom Bokele'nin kritik golüyle maçta yeniden eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın son anlarında gerilim tırmanırken, Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay 90+4. dakikada üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

PUAN TABLOSUNA NASIL YANSIDI?

Sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan iki takım da haftayı birer puanla kapattı. Son 9 maçlık periyotta sadece tek galibiyet alabilen Göztepe, bu sonucun ardından puanını 47'ye çıkardı.

Küme düşme hattından hızla uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ise İzmir deplasmanından çıkardığı zorlu bir puanla hanesini 28 puana yükseltmiş oldu.