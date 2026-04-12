Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar öne geçti

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, bulduğu golle öne geçmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekipte Sane’nin kaydettiği gol, ev sahibi takımı avantajlı konuma taşıdı.

Galatasaray’ın golüne konuk ekip Kocaelispor’dan yanıt geldi. Petkovic’in golüyle eşitliği sağlayan deplasman ekibi, skoru 1-1’e getirerek mücadelede dengeyi kurdu.

Liderlik yarışında kritik puan kaybı

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 65’e yükseltti. Ancak zirve yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4’ten 2’ye geriledi.

Kocaelispor hanesine 1 puan yazdırdı

Kocaelispor ise deplasmanda aldığı bu beraberlikle puanını 35’e çıkardı. Mücadele, konuk ekip adına önemli bir direnç performansı olarak değerlendirildi.