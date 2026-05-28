Fenerbahçe’nin yaklaşan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesi heyecan dorukta. Kulüp başkanlığına talip olan Hakan Safi’nin güçlü bir yönetim kadrosu kurma hedefi doğrultusunda, Kavaklı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin’in listede yer alacağı resmen açıklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Şahin'in iş dünyası, medya, fintech ve uluslararası yatırımları olduğu bilgisi verildi. 1964 yılında İstanbul'da doğan Şahin'in, kariyerine mimarlık ve inşaat alanında başladığı özellikle Türkmenistan'da 23 yıl boyunca büyük ölçekli projeler yürüttüğü kaydedildi.

Medya sektöründe de yer aldı

Rolls-Royce ve Lotus markalarının Türkiye distribütörlüğü ortaklığı da olan Kavaklı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin'in, Safe Media ve Güzel Adamlar Medya çatısı altında 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarla medya sektöründe de yer aldığı bilgisi aktarıldı. Ayrıca fintech alanında SafeBit yatırımıyla dijital finans ekosisteminde bir yapılanma oluşturacağı da belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçim maratonunda, Hakan Safi’nin ekibinde kritik bir rol üstlenen iş insanı Seyfi Şahin, adaylık sürecine dair yaptığı ilk değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe menfaati için elimizden geleni yapacağız. Bunun için de güzel transferler yapacağız”