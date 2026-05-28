Son Mühür - Bir süredir Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü futbolcu Rafael Leao’nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yönetimden talep etti

Fichajes’in haberine göre, Al-Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo’nun, vatandaşı Rafael Leao’nun transferi için bizzat devreye girdiği öne sürüldü. Yeni sezonda hedefini Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak belirleyen Al-Nassr’da, Cristiano Ronaldo’nun Milan forması giyen Rafael Leao’nun kadroya katılması yönünde yönetime talepte bulunduğu iddia edildi.

Kariyerinde yeni bir sayfa açacak

Süper Lig devlerinin transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rafael Leao’nun da kariyerinde yeni bir sayfa açma fikrine olumlu yaklaşabileceği ifade edildi. Performansı 2025/26 sezonunda İtalyan ekibi Milan formasıyla tüm kulvarlarda 31 resmi maça çıkan Rafael Leao, takımına 10 gol ve 3 asistlik katkı verdi.